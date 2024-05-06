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Епифаний рассказал, будет ли церковь благословлять однополые пары

Понедельник 06 мая 2024 09:51
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Епифаний рассказал, будет ли церковь благословлять однополые пары Фото: Епифаний рассказал об однополых браках (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Православная церковь Украины не собирается благословлять однополые пары, потому что "это противоречит христианскому учению".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в интервью "Радио Свобода".

Что сказал Епифаний об однополых браках

По словам Епифания, церковь не будет благословлять людей в однополых отношениях.

"Мы приняли соответствующее решение на последнем поместном соборе Православной церкви Украины. У нас есть даже декларация, четко подтверждающая, что мы не будем этого делать", - сказал Епифаний.

Предстоятель ПЦУ не поддерживает инициативу Папы Римского Франциска, позволившего священникам благословлять однополые пары.

"Вопрос очень риторический, знаете. Папа иногда заявит, а потом другие трактуют, что он имел в виду совсем другое. Это не благословение. И мы знаем, что Греко-католическая церковь категорически это отвергла. Заявила о том, что они этого не поддерживают" и не будут выполнять, даже если это будет соответствующим решением, потому что это противоречит христианскому учению", – сказал он.

Епифаний уточнил, что церковь должна любить всех.

"Мы просто не принимаем то, что является грехом или злом. Мы говорим об этом, что мы должны называть вещи своими именами. То есть, если это противоречит, мы об этом говорим. Мы этого не поддерживаем и мы этого не можем благословлять. Но мы не отвергаем людей. То есть, мы должны любить всех. И мы любим всех. Грешников, которые совершают зло. Мы должны наставлять, вразумлять", - резюмировал глава ПЦУ.

Напомним, что Епифаний, Святослав и Онуфрий поздравили украинцев с Пасхой.

Читайте также, что Епифаний обратился к украинским с важным посланием.

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