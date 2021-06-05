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Епідеміолог пояснила, чому колективний імунітет в Україні - не привід знімати маски

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Субота 05 червня 2021 13:42
Епідеміолог пояснила, чому колективний імунітет в Україні - не привід знімати маски Колаж РБК-Україна: епідеміолог висловилася про масковий режим і імунітет
Автор: Володимир Костирін

В Україні на тлі епідемії COVID-19, незважаючи на те, що фіксуються низькі темпи вакцинації, вже можна говорити про виникнення колективного імунітету. При цьому скасування маскового режиму все одно не повинно бути.

Про це заявила епідеміолог, експерт ВООЗ Наталія Виноград в ефірі "24 канали".

Вона звернула увагу, що мутації вірусу тривають, і медики не знають, які генотипи циркулюють зараз, і які можуть бути.

"Ми маємо справу з таким непрогнозованим вірусом, що краще там, де є високий ризик зараження, маску мати" - зазначила Виноград.

Місцями підвищеного ризику зараження коронавірусом є, зокрема, громадський транспорт та закриті приміщення.

За словами епідеміолога, "досить потужний і хороший" імунітет в Україні дозволяє говорити, що в нашій країні "не може бути такого масового і важкого ураження населення", як в деяких інших державах Заходу.

Виноград також розповіла, що імунітет, який виробляється після одужання від COVID-19, є значно більш компетентним, ніж отриманий після щеплення. Він здатний захистити від важкого перебігу хвороби, а також, ймовірно, від повторного зараження.

Однак важливо розуміти, що масова вакцинація є необхідною для перемоги над коронавірусом, адже залишаються невідомими перебіги захворюваності на нові штами коронавірусу.

Епідеміолог також додала, що в Японії виник новий штам коронавірусу, зміна "британського" варіанту. І в Країні висхідного сонця через це виникла велика проблема.

Раніше повідомлялося, що імунолог закликав українців готуватися до нової хвилі епідемія коронавірусу.

Додамо, що нещодавно лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про ще одну групу коронавірусів, у разі початку циркуляції якої настане всесвітня катастрофа.

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