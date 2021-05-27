Буде всесвітня катастрофа: Голубовська попередила про ще одну групу коронавірусів

Існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють. І якщо вони з'являться - настане всесвітня катастрофа. Що ж може вберегти українців від масових людських втрат в майбутньому?

Відповідь на це питання дала відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв'ю програмі " Люди великого міста " на телеканалі KYIV.LIVE.

За словами лікарки, зараз відбувається спад захворюваності, і досить серйозний: хворих набагато менше, але кількість смертей залишається досить високою - понад 200 на день. Це, звісно, не по 500 смертей, як було, але важкувато.

На сьогодні Центр з контролю і профілактики захворювань США (СDС) виділяє три групи штамів коронавірусу:

перша група коронавірусів - дикий штам, який, як вони кажуть, представляє інтерес, й він мутує;

друга - група коронавірусів, які "представляють заклопотаність" - британський штам, бразильський і його різновиди, а також південноафриканський. Індійський штам ще вивчається, його до списку тих, що "викликають заклопотаність", не внесли. Відомо лише, що він легше передається, як і британський. Якщо він прийде, а імунітету не існуватиме, то все буде серйозно

третя група коронавірусів - яких ще немає, але вони описані.

"Якщо вони з'являться, то це буде вселенська катастрофа, тому що вони уникають антитіл і нашого лікування в тому числі. Я думаю, що буде зростання захворюваності. Один з варіантів - середина літа, другий - осінь. Якщо не з'явиться якась нова мутація", - сказала Голубовська.

Для того, щоб підготуватися до ситуації, на думку інфекціоніста, необхідно прибрати децентралізацію системи біологічної безпеки, повернувши організацію, подібну СЕС.

"Все, що б ми зараз з вами не говорили - не реалізується, якщо не буде людей, які розуміють, про що йдеться. У СЕС хабарі брали одні люди, а в осередках працювали інші. Так ви приберіть цю корупційну складову, але залиште систему біобезпеки! А у нас законопроєкт свого часу зробили, за яким наша з вами біобезпека віддана на відкуп місцевій владі. Це все одно, що СБУ децентралізувати. Наші системи були розраховані на швидке і масове надання медичної допомоги. І, як виявилося, щоб вижити, не потрібно дуже красивих лікарень. Потрібні ліжко, кисень, грамотний лікар і медсестра", - пояснила вона.

А ось локдауни нас не врятують.

"Наприклад, карантин. Він повинен був бути жорстким і вводитися на самому початку епідемії. У розпал її це безглуздо. Природно, йдуть хвилі - підйоми та спади захворюваності природним шляхом. На цьому можна спекулювати. А на самому початку розповсюдженість захворювання можна перервати ", - резюмувала Голубовська.

Ольга Голубовська попередила про небезпеку