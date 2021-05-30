ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Імунолог закликав українців готуватися до нової хвилі епідемія коронавірусу

Новость на русском →
Неділя 30 травня 2021 08:00
Імунолог закликав українців готуватися до нової хвилі епідемія коронавірусу Колаж РБК-Україна: лікар висловився про нову хвилю епідемії COVID-19 в Україні
Автор: Володимир Костирін

Україну може накрити чергова хвиля епідемії COVID-19 після закінчення літнього сезону. Так, у теплий сезон відпусток рівень захворюваності демонструватиме спад, але з осені ситуація зміниться.

Про це заявив лікар-імунолог Федір Лапій в ефірі каналу "Україна 24".

Він зазначив, що фахівці можуть бачити певну сезонність коронавірусу.

Член національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики вважає, що вірус, швидше за все, буде себе вести "більш активно" восени, на початку осені та наприкінці зими.

При цьому в літній період прогнозується зниження захворюваності на COVID-19.

"Влітку ми будемо мати перерву, як і минулого літа ми мали меншу кількість випадків. Тепер нам потрібно готуватися до осені. Бо восени ми можемо очікувати зростання кількості випадків", - розповів Лапій.

Імунолог пояснив фактори, які сприятимуть зростанню випадків зараження в осінній період.

"Те, що люди контактують між собою, сприяє передачі, а контакти у нас переважно відбуваються в закритих приміщеннях, коли є освітній процес, коли люди повертаються з відпусток в офіси", - вказав Лапій.

Зазначимо, що раніше подібний прогноз дали в МОЗ України, де очікують нову хвилю епідемії коронавірусу в осінньо-зимовий період, оскільки саме на цей час припадає сезон грипу і грипоподібних захворювань.

Нагадаємо також, що нещодавно лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про ще одну групу коронавірусів, у разі початку циркуляції якої настане всесвітня катастрофа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя здоровье COVID-19 Коронавірус Епідемія
LITE
Календар свят на червень 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати
Календар свят на червень 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати