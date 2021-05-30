Імунолог закликав українців готуватися до нової хвилі епідемія коронавірусу

Україну може накрити чергова хвиля епідемії COVID-19 після закінчення літнього сезону. Так, у теплий сезон відпусток рівень захворюваності демонструватиме спад, але з осені ситуація зміниться.

Про це заявив лікар-імунолог Федір Лапій в ефірі каналу " Україна 24 ".

Він зазначив, що фахівці можуть бачити певну сезонність коронавірусу.

Член національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики вважає, що вірус, швидше за все, буде себе вести "більш активно" восени, на початку осені та наприкінці зими.

При цьому в літній період прогнозується зниження захворюваності на COVID-19.

"Влітку ми будемо мати перерву, як і минулого літа ми мали меншу кількість випадків. Тепер нам потрібно готуватися до осені. Бо восени ми можемо очікувати зростання кількості випадків", - розповів Лапій.

Імунолог пояснив фактори, які сприятимуть зростанню випадків зараження в осінній період.

"Те, що люди контактують між собою, сприяє передачі, а контакти у нас переважно відбуваються в закритих приміщеннях, коли є освітній процес, коли люди повертаються з відпусток в офіси", - вказав Лапій.