Экономим кучу денег на будущее. Как правильно хранить остатки материалов после ремонта

После завершения ремонта часто остаются материалы, которые можно использовать в будущем для мелких исправлений или следующих проектов. Однако неправильное хранение может привести к их порче или потере качества.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 основных материалах и дает советы по их правильному хранению.

Гипсокартон

Гипсокартон является популярным материалом для создания стен и потолков, однако его неправильное хранение может привести к деформации или повреждению. Листы гипсокартона нужно хранить горизонтально на ровной поверхности, приподняв их от земли с помощью деревянных поддонов или досок, чтобы избежать контакта с влажным полом.

Также важно хранить их в сухом месте, поскольку чрезмерная влага может привести к их набуханию и потере прочности. Для защиты от пыли и загрязнений можно обернуть листы пленкой или тканью.

Плитка

Остатки плитки часто не поддаются длительному хранению, поэтому важно правильно организовать их хранение для будущего использования. Плитку нужно хранить в сухом, прохладном месте, на ровной поверхности, чтобы избежать ее повреждения или трещин.

Если плитка лежит в коробке, ее можно зафиксировать стяжкой или скотчем, чтобы не было повреждений от трения. Остатки плитки обычно хранятся не более года, поэтому перед тем как ее использовать, важно проверить ее состояние.

Краски и лаки

Остатки краски или лака после ремонта могут пригодиться для следующих мелких работ. Лучше всего хранить их в герметично закрытых банках, чтобы избежать испарения растворителей и засыхания краски. Банка не должна быть слишком большой, а остатки краски следует тщательно перемешать, чтобы не образовывались комочки.

Хранить краску нужно в сухом и прохладном месте, подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей. Важно также отметить, что краска может стать непригодной для использования через несколько лет, поэтому на банке стоит написать дату ее использования.

Краски и лаки без правильного хранения быстро испортятся (фото: Freepik.com)

Ламинат

Остатки ламината часто можно использовать при ремонте или замене поврежденных элементов. Ламинат нужно хранить в горизонтальном положении, на ровной поверхности, чтобы избежать деформации.

Важно держать материал в упаковке до момента использования, чтобы он не покрылся пылью и грязью. Ламинат нужно хранить в сухом месте, без изменений температуры и влажности, чтобы избежать разбухания или расслоения.

Силиконовые герметики

Остатки силиконовых герметиков важно хранить в герметичных упаковках, чтобы избежать их высыхания. После закрытия тюбика нужно тщательно закрыть крышку, чтобы не допустить попадания воздуха внутрь.

Герметики следует хранить в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, что может вызвать их преждевременное высыхание. Учитывая ограниченный срок хранения герметиков, лучше использовать их в течение нескольких месяцев после открытия.

Обои

Обои - это один из наиболее часто используемых материалов для ремонта, и их остатки можно хранить для будущего использования. Чтобы не допустить их повреждения, нужно хранить обои в сухом и прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей, которые могут вызвать выгорание цвета.

Остатки стоит держать в оригинальных упаковках или закрепить с помощью скотча, чтобы они не раскручивались. Также можно хранить обои в специальных пластиковых или картонных коробках для большего удобства и защиты от пыли.

Обои могут понадобиться даже спустя годы (фото: Freepik.com)

Клеи и монтажные смеси

Клеи и монтажные смеси, такие как плиточный клей или шпаклевка, могут храниться на следующий ремонт, но нужно учитывать несколько факторов. Остатки клея лучше хранить в герметичных контейнерах, чтобы избежать их высыхания.

Стоит хранить эти материалы в сухом месте, поскольку влага может привести к их ухудшению. Обычно эти материалы имеют срок годности, поэтому стоит проверять их состояние перед использованием, особенно если хранились долгое время.