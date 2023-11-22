Эндокринолог рассказала о "буме", который происходит с организмом во время стресса

Проблемы на работе, в отношениях, война, физический стресс из-за травм, операций и различных медицинских состояний - в повседневной жизни каждого человека много стресса. Следует знать, что происходит с организмом в этом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что происходит во время стресса

Организм человека вынужден постоянно подстраиваться, чтобы уменьшить негативное влияние переживаний, насколько это возможно в данных условиях. И справиться с этим ему помогают прежде всего гормоны.

Эндокринолог Дина Крылова рассказала, что происходит с организмом во время стресса на гормональном уровне.

Реакции на стресс связаны с усиленной секрецией (выделением) глюкокортикоидов, катехоламинов и пролактина.

Основной эффект от такого гормонального "бума" - увеличить мобилизацию источников энергии и адаптировать организм к новым обстоятельствам.

Врач говорит, когда "стрессовых" гормонов выделяется много, то это может привести к развитию эндокринных нарушений.

К тому же стресс может повлиять на течение многих уже имеющихся у человека эндокринных расстройств. К примеру, способствовать прогрессированию нарушений работы надпочечников и заболеваний щитовидной железы.

Кортизол

Эндокринолог отметила, что это глюкокортикостероид, который производится надпочечниками при любом волнении или физической нагрузке.

В таких обстоятельствах он повышает уровень глюкозы в крови и артериальное давление, может приводить к набору веса, поскольку связан с повышением аппетита и способствует отложению жира.

Пролактин

Такой гормон вырабатывается гипофизом. Он участвует в половом созревании, в частности, влияет на развитие молочных желез и на лактацию у женщины в дальнейшем.

Важно помнить, когда его многовато, то у человека наблюдается снижение либидо, нагрубание молочных желез, нарушение менструального цикла и другие симптомы.

Катехоламины

Такой гормон выделяется в кровь, когда человек испытывает сильнейшие эмоции или опасность. На физиологическом уровне это проявляется реакцией "бей или беги" - дыхательные пути расширяются, чтобы обеспечить мышцы кислородом, кровеносные сосуды сужаются, чтобы перенаправить кровь в основные группы мышц.

Адреналин вызывает заметное увеличение силы и производительности, а также увеличивает осознанность в стрессовый момент. Адреналин может продолжать действовать еще через час после того, как опасность прошла.

По словам эндокринолога, если вы чувствуете, что не можете справиться со стрессом самостоятельно, не откладывайте визит к специалисту по психическому здоровью. Хронический стресс способствует развитию множества угрожающих состояний.