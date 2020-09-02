З емблем ЗСУ прибрали Герб України. Що ж сталося?

Військові однострої ЗСУ оновили й тепер емблеми на комірі та беретних знаках виглядають по іншому. Зміни нещодавно були затверджені наказом Міністра оборони України.

У прес-службі Міноборони розповіли про нововведення і показали, як тепер виглядатиме "мілітаристський код" на одностроях.

З генеральських погонів на комір перенесли зубчатку - емблема означала приналежність до вищого офіцерського складу.

Змінилася емблема військ частин радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, фахівців автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки, медичної служби та ветеринарної медицини.

Також змінилися деякі беретні знаки радіотехнічних військ та військ зв'язку. Морські піхотинці отримали беретний знак, виконаний в єдиній стилістиці з іншими подібними нагородами. До цього часу ними використовувався беретний знак для певних підрозділів спеціальних операцій ВМС. Незважаючи на те, що в обох емблемах використані ті ж елементи: окрилений меч накладений на якір (за формою нагадував тризуб) який "своїм зовнішнім виглядом вибивався із загальної стилістики беретних знаків".

Відео: У військовій формі ЗСУ відбулися зміни

Цікаво, що з деяких емблем зникли Герб України та гетьманська булава. Це зокрема стосується форми вищого офіцерського складу та десантно-штурмових військ. На них вже немає зображення тризуба, який є один з трьох державних символів поряд з прапором і гімном (синій щит із золотим тризубом має статус малого герба).

Так, на військовій формі одягу у вищого офіцерського складу були емблеми на комірі з зображенням тризуба на хресті на тлі схрещених шабель у поєднанні зі схрещеними булавами - тепер їх зняли, і на комір залишається тільки зубчатка (перенесли з генеральських погонів).

Тризуб також зник з емблеми на комірі форми десантно-штурмових військ. Раніше зображення герба було в середині окриленого парашута, а тепер замість нього - полум'яний меч.

З емблем на військовій формі ЗСУ прибрали тризуб (фото: mil.gov.ua)

У мережі відреагували на подібне оновлення військової форми неоднозначно - українці не розуміють, чому вирішили прибрати тризуб, і висловлюють обурення.

Фото: скрін коментарів facebook.com/kviatkovskyi.viktor

Як повідомлялося, Герб України планують оновити, і Верховна Рада оголосила конкурс ескізів.

Нагадаємо, що в Україні цивільним особам заборонили носити військову форму.