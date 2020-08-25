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Герб України планують оновити: Рада оголосила конкурс ескізів

Україна, Вівторок 25 серпня 2020 12:31
Герб України планують оновити: Рада оголосила конкурс ескізів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Рада підтримала відповідний проект постанови

Верховна рада України оголосила конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України. Нардепи підтримали відповідний проект постанови №3994.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 279 парламентаріїв.

У пояснювальній записці наголошується, що досі на законодавчому рівні не визначений ескіз, опис, порядок використання та правовий захист великого Державного Герба України.

Ця постанова доручає Кабінету міністрів провести конкурс на кращий ескіз герба та у визначені строки утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.

"Здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України та подати на розгляд Верховної ради України пропозиції, встановлені за результатами конкурсу", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, в січні перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук анонсував, що парламент розробить законопроект про державні символи України, порядок їх використання і охорони.

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