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В Україні цивільним особам заборонили носити військову форму: усі подробиці

STYLERЖиття    06.06.2019 - 20:19
В Україні цивільним особам заборонили носити військову форму: усі подробиці
Військова форма в Україні тепер заборонена для цивільних осіб (фото: колаж РБК-Україна)

Цивільним особам заборонили ходити у військовій формі

Військова форма в Україні тепер заборонена, як повсякденний одяг для цивільних осіб. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект №9217, який підтримали 235 нардепів.

За незаконне носіння військової форми зі знаками відмінності доведеться заплатити штраф у 150-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550-3400 гривень. При цьому за повторне порушення - від 3400 до 6800 гривень або будуть призначені громадські роботи від 30 до 40 діб.

В Україні цивільним особам заборонили носити військову форму: усі подробиці

Військова форма в Україні тепер заборонена для цивільних осіб (фото: Уніан)

Цей закон також пропонує карати громадян за наругу над пам'ятниками захисників батьківщини. За цей вандалізм депутати хочуть, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

КК передбачає покарання за осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам'ятників тим, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні, хто захищав суверенітет і територіальну цілісність України і брав участь в АТО.

В Україні цивільним особам заборонили носити військову форму: усі подробиці

Військова форма в Україні тепер заборонена для цивільних осіб (фото: maydan.drohobych.net)

Крім того, штрафуватимуть і тих, хто незаконно носить медалі, ордени чи інші нагороди і почесні знаки. Даний штраф складе 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення - 200-400 мінімумів.

Нагадаємо, що водіїв маршруток будуть суворо карати за відмову возити пільговиків.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО. У мережі жорстко відреагували на інцидент і вимагають покарати водія.

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