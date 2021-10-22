Єлизавета II потрапила в лікарню: як себе почуває королева

"Після того, як медики порадили їй протягом декількох днів відпочити, королева відвідала лікарню, щоб провести деякі попередні обстеження. Вдень вона повернулася у Віндзорський замок і залишається в бадьорому настрої", - повідомляє Букінгемський палац.

Медики оглянули королеву в приватній лікарні Короля Едуарда VII в центрі Лондона, розташованій на відстані близько 32 кілометрів від Віндзора. Потрапляння в лікарню абсолютно не пов'язане з коронавірусом.

Дводенна поїздка 95-річної Єлизавети II в Північну Ірландію повинна була початися в середу, проте її скасували за порадою медиків.

Відзначається, що вже 21 жовтня її Королівська Високість повернулася до виконання звичайних обов'язків і працювала за своїм столом у Віндзорському замку.

Очікується, що королева візьме участь у конференції зі зміни клімату COP26 в Глазго в кінці жовтня.

До речі, 15 жовтня англійські ЗМІ повідомили, що Єлизавета II повністю відмовилася від вживання алкоголю за рекомендаціями лікарів.