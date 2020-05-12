Єлизавета II може більше ніколи не з'явитися на людях: названа сумна причина

Єлизавета II може відмовитися від публічного виконання своїх обов'язків і більше ніколи не з'явиться на публіці. Королева Великобританії вже скасувала всі виходи у світ через пандемію коронавірусу до самої осені. Але є побоювання, що 94-річна королева може повністю стати самітницею.

Таке припущення зробив королівський біограф Ендрю Мортон, пише The Sun.

Фахівець каже, що коронавірус так швидко не мине, може, пройдуть місяці, може - роки. А для королеви в її віці дуже ризиковано зустрічатися з людьми, попри те, що вона завжди любила це робити.

Крім того, під ударом може опинитися чоловік королеви принц Філіп, якому вже 99 років і нещодавно його навіть госпіталізували.

Через такий стан речей поповзли чутки, що королева може передати старшому синові принцові Чарльзу кермо правління, призначивши його регентом. Хоча Чарльз теж у солідному віці (71 рік), коронавірусом він уже перехворів, і у нього є імунітет.

На цей час відомо, що Єлизавета і Філіп знаходяться на самоізоляції у Віндзорському замку, де королева планує пробути до осені, але терміни можуть змінитися.

Єлизавета II виконує свої обов'язки дистанційно, записавши вже двічі відеозвернення до британців. У квітні - через пандемію коронавірусу, а в травні - привітання з 75-річчям перемоги з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Королева Єлизавета II привітала співвітчизників з Днем перемоги (відео: YouTube/The Royal Family)

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