Єлизавета II посварилася з принцом Гаррі: хотіла, щоб розлучився з Меган

Принц Гаррі завжди захищав Меган Маркл. Через це сварки з Єлизаветою II були просто неминучі. Біограф Анджела Левін у нещодавно виданому документальному фільмі "Гаррі і Меган: Звільнені" розповіла, що чоловік екс-актриси завжди боровся за самостійність своєї сім'ї.

Левін спілкувалася з герцогом Сасекським не тільки для фільму, але й для своєї книги "Гаррі: Розмова з принцом". Вона мала можливість отримати інформацію з перших вуст та передати її іншим.

Виявляється, незадовго до весілля принца з 38-річною Меган Маркл королева хотіла, щоб онук підписав шлюбний контракт. Гаррі навідріз відмовився. Йому подібні розмови здалися неприємними.

"Гаррі був просто в сказі від такої вимоги. Він заявив королеві, що збирається прожити з Меган все життя, абсолютно довіряє їй і не буде нічого підписувати. Шлюбний договір здавався йому образою Меган. У неї теж не було ніякого бажання нічого підписувати",- повідомила Анджела Левін.

Крім того, у квітні 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі оголосили, що благодійний фонд, яким вони мають намір самостійно займатися буде названий в честь їхнього сина Арчі.

Однак їх заявка на реєстрацію Archwell була відхилена через недотримання ряду вимог. Відмова у реєстрації не є остаточною, тому у Меган і Гаррі є трохи часу на виправлення помилок, чим зараз займаються юристи.

Нагадаємо, що експерт розповів, як живуть Меган і Гаррі після переїзду.

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