Єлизавета II отримала по обличчю: всі подробиці (фото, відео)

Єлизавета II опинилася в незручній ситуації. Справа в тому, що на турнірі з поло Royal Windsor Cup королева спускалася сходами з ложі і з нею стався неприємний інцидент. Раптово подув сильний вітер і довгий чорний шарф хлестнул Єлизавету II прямо по обличчю. Про це повідомляє The Mirror.

Незважаючи ні на що королева залишалася спокійною і продовжила спускатися по сходах з ложі, на якій були присутні знаменитості. При цьому люди були шоковані інцидентом, особливо американо-британська актриса Джилліан Андерсон, яка прославилася завдяки серіалу "Секретні матеріали".

Єлизавета II отримала по обличчю чужим шарфом (фото з соцмереж)

Шок Андерсон добре видно по виразу її обличчя.

Єлизавета II отримала по обличчю чужим шарфом (фото з соцмереж)

Варто зазначити, що шарф, який вдарив Єлизавету II належав відомому японському музиканту Йосікі.

Єлизавета II отримала по обличчю чужим шарфом (відео: YouTube/FN TechRoom)

Один гравець у поло простягнув руку, щоб допомогти королеві. Єлизавета II продовжила виконувати свої обов'язки і традиційно вручила трофей команді, що перемогла в кінці турніру.

Нагадаємо, що Єлизавета II була на квітковій виставці у Челсі разом з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Під час прогулянки королева пожартувала над зовнішнім виглядом онука.

Раніше повідомлялося про те, що королева Великобританії Єлизавета II здивувала незвичайним образом, в якому навідалася на весілля своєї племінниці леді Габріелли Віндзор.