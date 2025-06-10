Элина Свитолина выпустила модную коллекцию с BEVZA: что предлагает и сколько стоит (фото)

Бренд, который еще в 2006 году основала дизайнер Елена Бевза, давно завоевал мировое признание благодаря минималистичной и утонченной эстетике.

Его часто описывают как "Less and Luxe" (меньше и роскошно - ред). И в коллекции со Свитолиной эта тенденция продолжается. Здесь сочетается спортивная тематика и элегантность.

Так, скульптурное белое платье "Еліна" стоимостью 22 500 гривен отсылает к стилистике Уимблдона и позволяет создать стильный образ, который будет воспевать сильную женщину, готовую вести за собой.

Свитолина в платье BEVZA (коллаж: РБК-Украина)

Кроме того, дизайнеры создали жилет ручной работы с ромбовидным узором, стоимость которого достигает 19 тысяч гривен. Он прекрасно сочетается со стильными широкими брюками белого цвета. Цена таких - 18 750 грн.

Также были представлены уникальные элементы: бант BEVZA и хлопковая панама с монограммой. На ней выгравирован слоган фонда Свитолиной "Чемпионы вносят изменения".

Стоимость первого аксессуара - 2250 грн, а второго - 6000 грн.

Коллекция BEVZA и Свитолиной (скриншоты)

Что известно об Элине Свитолиной

Родилась 12 сентября 1994 года в Одессе.

Известна как украинская теннисистка, третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.

Также бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

С 2018 года - Заслуженный мастер спорта Украины.

С 2021 года замужем за теннисистом Галем Монфисом. У пары есть дочь Скай.

Свитолина преимущественно живет во Франции, однако часто наведывается в Украину.