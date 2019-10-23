Олена Зеленська потрапила в дуже неприємну ситуацію в Японії (фото)

Олена Зеленська потрапила в неприємну ситуацію під час візиту в Японію. Справа в тому, що перша леді з'явилася на інтронізації імператора Нарухіто, яка проходила в Токіо, в довгій сукні лимонного кольору і рукавичках.

Саме колір вбрання дружини президента України шокував тих, хто знайомий з етикетом країни висхідного сонця.

Олена Зеленська в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У коментарях до знімків, опублікованих в Instagram-акаунті Зеленської, одна з користувачок написала, що представники закордонних делегацій не повинні одягати вбрання жовтого кольору на офіційні заходи в Японії, так як це поганий тон і говорить про неповагу до імператора.

"Прапор родини імператора Японії - 16-пелюсткова жовта хризантема на сумаховому тлі. Тому жовті кольори - це кольори родини імператора. Саме тому представники всіх іноземних представництв та місії ніколи не надягають речі жовтого кольору на офіційні прийоми в Японії, або навіть до посольства Японії. Бо це або неповага до імператора, або людина демонструє родинні зв'язки з імператором", - написала Інна Волері.

"Вбратися в жовтий в Японії? У вас колосально тупа протокольна служба", - додала інша користувачка.

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Додамо, що система заборонених квітів з'явилася в Японії ще в VIII столітті і діє й донині. Правда, вже давно втратила свій юридичний статус.

При цьому, зазначимо, що за день до інтронізації Олена Зеленська віддала данину поваги Японії, вийшовши у світ в розкішному піджаку з квітковою аплікацією у вигляді хризантеми, яка є давнім символом цієї східної країни.

Олена Зеленська в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)