Олена Зеленська в розкішному вбранні посварила мережу

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська поділилася знімком з Японії, але викликала дивну реакцію

Олена Зеленська супроводжує чоловіка Володимира Зеленського під час візиту в Японію з 21 по 24 жовтня. Перша леді виклала в Instagram знімок, на якому першу пару України зустрічають в аеропорту. Але користувачі мережі неоднозначно поставилися до японського турне.

Володимир і Олена Зеленська під час свого чотириденного візиту планують взяти участь в інтронізації імператора Японії Нарухіто.

"Впевнена, досвід такої прогресивної країни, як Японія, буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян нашої країни є дуже важливою місією для мене, як для дружини президента", - пише перша леді.

Варто відзначити, що Олена Зеленська крім усього іншого планує ознайомитися з програмою харчування японських школярів. Цю сферу перша леді патронує в Україні, і нещодавно вона відвідала навчальні заклади під час візиту до Латвії.

Володимир і Олена Зеленські в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Підписники оцінили образ Олени Зеленської, в якому вона віддала данину поваги східній країні. Перша леді вийшла в приталеному піджаку з квітковою аплікацією у вигляді хризантеми, яка є давнім символом Японії.

"Ви розумниця! Дуже правильні й потрібні теми для України! Життєвих сил для втілення цих проектів, Олена!" - захопилася підписниця.

"Олена, ви така красуня! Красива і така витончена. Дуже подобається те, як ви спілкуєтеся з людьми і пресою, сподіваюся, що все-таки ви ведете цю сторінку", - пише прихильниця.

"Лєночка, Ви прекрасна леді, нехай Вам допомагає Господь, успіхів у Ваших добрих справах і починаннях! В Японії є чому навчитися! З Богом!" - побажала коментатор.

Але багато користувачів порадили більше часу приділяти нагальним проблемам українців.

"Ви б рекламу показували по телебаченню, про те, що спалювати листя не можна! Стільки разів, скільки разів з'являється реклама 95 кварталу за добу. Дихати в Україні не можливо. І жити!" - нарікає один з користувачів.

"За Японію ми вже втомилися радіти. Хотілося б почати радіти за Україну", - нарікає підписник першої леді.

"Який досвід?! Та нам до Японії як до Місяця!" - обурилася коментатор.

"Правильно, поки українці задихаються, треба кататися по світу", - розкритикував підписник.

