Олена Зеленська в Одесі: закритий пляж, пошук бомби і налякані люди

Олена Зеленська викликала ажіотаж на одеському пляжі. Так, заради першої леді України правоохоронці та спецслужби закрили частину одеського пляжу "Табу". Разом з цим біля узбережжя водолази обстежили морське дно. Про це повідомляє одеське видання "Думська".

За даними очевидців, для відпочиваючих ліве крило пляжу "Табу" було закрито. Межу території, що підготовлюється для прибуття Зеленської, окреслили ряди з поліцейських і співробітників спецслужб. Заради безпеки дружини президента дно на пляжі перевіряли водолази.

"Прості відпочиваючі відбулися легким переляком", - зазначає видання.

Про те, з яких причин глава держави відвідує Одесу – не відомо. Варто відзначити, що 27 липня на Морському вокзалі повинно пройти шоу "Ліга Сміху". Можливо, Володимир Зеленський прилітає у зв'язку з цією подією, зазначає "Думська".

Зеленська викликала ажіотаж на одеському пляжі – всі подробиці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За даними видання також відомо про приземлення в одеському аеропорту рейсу президентського авіазагону. Пасажирами VIP-івського Ан-148 була охорона і обслуга президента України.

Нагадаємо, що раніше Зеленський провів телефонну розмову з Трампом.

До цього ми писали, що Олена Зеленська показала, як носити "колір перемоги".