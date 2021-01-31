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Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)

Київ, Неділя 31 січня 2021 22:19
Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)
Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Lite

Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець встигає не тільки репетирувати, виступати, їздити на гастролі, але і бути хорошою дружиною, кращою мамою трьох дітей. А нещодавно вона запустила власну лінію одягу. У мережі з'явилися фото родинного дому Кравець на Осокорках у Києві.

При цьому Кравець зазначила, що намагалася наблизити дизайн інтер'єру будинку до філософії життя, яку транслюють її дизайнери - вишукана простота, дуже елегантна і без надмірностей. Про це повідомляє журнал HIS.

Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)

Будинок Олени Кравець (фото: wowow.life)

У будинку Олени робили перепланування, але змін було небагато. Це було пов'язано з поповненням у родині зірки "Кварталу 95". Вона вирішила змінити призначення кількох кімнат, додати санвузол і збільшити кухню.

Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)

Будинок Олени Кравець (фото: wowow.life)

"Весь будинок оформлений за принципом "made in Ukraine", не вважаючи техніки і сантехніки, і цим я дуже пишаюся. Ми змогли реалізувати проєкт красиво, якісно і за невеликий бюджет. Довго думали, якою меблями краще укомплектувати будинок, і обопільно зробили вибір на користь українських виробників", - розповіла дизайнер будинку Тетяна Данилевич.

Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)

Будинок Олени Кравець (фото: wowow.life)

Варто зазначити, що в будинку Олена живе зі своїм чоловіком і двома дітьми. Свою старшу доньку 15-річну Машу вона відправила жити разом з її подругою у квартиру в Києві. Зараз Маші 17 років, і вона сама стежить за своїм побутом і життям хоча і не без контролю мами.

Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)

Будинок Олени Кравець (фото: wowow.life)

Нагадаємо, Олена Кравець в шикарній сукні заінтригувала заявою про новорічну ніч.

Раніше дочка Олени Кравець показала експерименти з маминою косметикою.

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