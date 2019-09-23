Олена Кравець присвятила свій номер на Танцях з зірками життєвій драмі (відео)

Олена Кравець в п'ятому ефірі Танців з зірками 2019 поділилася одкровеннями про труднощі, які їй довелося пережити в далекому 1995 році, коли вона приєдналася до чоловічої команди "Кварталу 95".

Актриса в закулісному щоденнику "Танців" розповіла, що на початку своєї кар'єри гумористичної актриси їй довелося відвідувати психоаналітика.

Саме цьому складному періоду, який співпав з початком роботи з "Кварталом 95" і знайомством з Володимиром Зеленським, Олена Кравець і присвятила своє емоційне танго.

Танці з зірками - Олена Кравець і Максим Леонов (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Коли я вперше побачила Вовчика... Я можу його так називати тепер? Було зрозуміло, що толк з нього буде... Вони, як брати, завжди за мене", - говорить зірка.

Але в 1995-му Олена Кравець відчувала труднощі у відносинах з чоловічим колективом. Актриса протягом десяти років відвідувала психоаналітика, з яким ділилася своїми переживаннями.

На жаль, суддям не вистачило майстерності і харизми. Пара посіла сьоме місце, набравши 24 сумарних бали.

Варто відзначити, що в минулому випуску Олена Кравець і Максим Леонов опинилися в зоні ризику, але тоді проект покинула пара телеведучої Надії Матвєєвої та Валерія Шохіна.

Танці з зірками - Олена Кравець і Максим Леонов (відео: YouTube/Танці з зірками)