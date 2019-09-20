Олена Кравець поділилася пристрасними фото: несподівана реакція мережі

Актриса "Жіночого кварталу" опублікувала архівний знімок з учасниками проекту
Олена Кравець, актриса студії "Квартал 95", показала пристрасні фото учасників проекту "Жіночий квартал". На знімках українська артистка у вечірньому вбранні в оточенні акторів. Шанувальники Кравець підмітили, що на фото вона виглядає приголомшливо. Про це фани написали під публікацією актриси в її мікроблозі в Instagram.
Артистка написала, що буде пам'ятати кожну людину, зображену на фотографії до самої старості.
"Коли дивлюся на ці фотографії зі вчорашньої фотосесії "Жіночого кварталу" уява видає таку картинку: як ніби я показую їх через півстоліття своїм онукам і незважаючи на свій поважний вік, в якому мозок мій напевно буде глючити місцями, безпомилково називаю їм наші імена...) Дякую Сергію Пушкіну. Це було непересічно, весело, талановито, швидко і, здається, на віки!" – написала Кравець під знімками.
Кравець поділилася пристрасними фото з акторами Жіночого кварталу (фото: instagram.com/lennykravets)
Шанувальники стали робити артистці компліменти з приводу її зовнішнього вигляду:
Кравець поділилася пристрасними фото з акторами Жіночого кварталу (скріншот: instagram.com/lennykravets)
Нагадаємо, що зірка "95 Кварталу" вийшла заміж 17 років тому.
До цього Олена Кравець попала в курйозну ситуацію на репетиції Танців з зірками.