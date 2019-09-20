Елена Кравец поделилась страстными фото: неожиданная реакция сети

Кравец поделилась страстными фото с актерами Женского квартала (фото: instagram.com/lennykravets)

Актриса "Женского квартала" опубликовала архивный снимок с участниками проекта

Елена Кравец, актриса студии "Квартал 95", показала страстные фото участников проекта "Женский квартал". На снимках украинская артистка в вечернем наряде в окружении актеров. Поклонники Кравец подметили, что на фотографии она выглядит потрясающе. Об этом поклонники написали под публикацией актрисы в ее микроблоге в Instagram.

Артистка написала, что будет помнить каждого человека, изображенного на фотографии до самой старости.

"Когда смотрю на эти фотографии со вчерашней фотосессии "Женского квартала" воображение выдает такую картинку: как будто я показываю их спустя полвека своим внукам и несмотря на свой почтенный возраст, в котором мозг мой наверняка будет глючить местами, безошибочно называю им наши имена…) Спасибо Сергею Пушкину. Это было нешаблонно, весело, талантливо, быстро и, кажется, на века!" – написала Кравец под снимками.

Кравец поделилась страстными фото с актерами Женского квартала (фото: instagram.com/lennykravets)

Поклонники стали делать артистке комплименты по поводу ее внешнего вида:

Еще одно яркое доказательство того, что женщину красит преимущественно ум.

Красотки шикарные.

Постоянно радуете нас деталями своей жизни. Замечательное фото!

Просто красотки.

Богини!

Ну что сказать? Классно!

Какой цветник.

Вы все французские красотки. Так держать.

Не только Вы будете смотреть на себя, спустя пол века, а и вся страна, которая в Вас так влюблена!

Кравец поделилась страстными фото с актерами Женского квартала (скриншот: instagram.com/lennykravets)

Напомним, что звезда "Квартала 95" вышла замуж 17 лет назад.

До этого Елена Кравец угодила в курьезную ситуацию на репетиции Танцев со звездами.