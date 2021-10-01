ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Відразу мільйону пенсіонерів сьогодні різко підвищать пенсії: кому пощастить

Новость на русском →
П'ятниця 01 жовтня 2021 11:28
Відразу мільйону пенсіонерів сьогодні різко підвищать пенсії: кому пощастить Фото: відразу мільйону пенсіонерів сьогодні різко підвищать пенсії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Близько мільйон пенсіонерів, які досягли певного віку, з 1 жовтня отримуватимуть додатково щомісячні виплати до пенсій у розмірі 400 гривень.

Про це говориться у постанові № 127 Кабінету Міністрів України.

Кому пощастить з надбавкою

У постанові йдеться про категорію українців, які досягли віку 75-80 років. Їм 400-гривневі доплати обіцяли ще з липня 2021-го, але пізніше ця дата була перенесена на жовтень.

В уряді кажуть, що таких людей в Україні майже мільйон осіб.

Кому ще доплатять за віком, а хто вже отримує

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, з 2022 року ще одна вікова категорія українців отримає надбавку до пенсії. Йдеться про людей, які досягли віку 70-75 років. Попередньо, це буде щомісячна доплата у вигляді 300 грн, але точні терміни поки не називаються.

Про це чиновник заявила, звітуючи за результатами розгляду державного бюджету на наступний рік. Такі виплати отримають близько 4 млн українських пенсіонерів.

А ось люди, які досягли 80 років, отримують по 500 грн до пенсії щомісяця вже з квітня 2020-го року, і виплати ці будуть продовжені в наступному році.

Раніше ми писали, що 10 мільйонам українських пенсіонерів перерахують виплати. Стало відомо, кому саме і коли.

Також ми писали, якій категорії пенсіонерів додадуть 1,5 тисячі гривень вже наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії
LITE
Свято 1 жовтня: що категорично не можна робити в день Ірини, прикмети
Свято 1 жовтня: що категорично не можна робити в день Ірини, прикмети