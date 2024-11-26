Элегантность в цвете бургунди: Злата Огневич показала идеальный костюм для любого события

"Так выглядит идеальный костюм. И эта изысканная вещь - настоящий must have в гардеробе", - подписала публикацию певица.

На фото она предстала в стильном костюме украинского бренда из кожи насыщенного винного оттенка. Ее образ состоял из куртки оригинального кроя с баской и ремнем на талии, а также юбки в длине миди с разрезом сбоку.

Певица в модном костюме (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Дополнить лук она решила слингбэками на миниатюрном каблуке с множеством ремешков. Таким образом Огневич собрала total look в цвете бургунди.

Бургунди - трендовый оттенок осени 2024 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской певицы тут же принялись комментировать ее образ. Многие поставили "сердечки" и "огоньки" в комментариях, а также продолжают засыпать Огневич комплиментами:

"Боже, под такой лук нужно песню для фем фаталь"

"Как же красиво"

"Настоящая леди"

"Вам так идет этот образ"

"Очень элегантная".

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Почему бургунди - тренд осени 2024

Теплая и утонченная палитра

Бургунди - это насыщенный оттенок красного с фиолетовым и коричневым подтоном, что делает его идеально подходящим для осеннего сезона. Он ассоциируется с теплотой, уютом и роскошью, что идеально отражает атмосферу этого времени года.

Многогранность и универсальность

Этот оттенок легко вписывается в различные стили - от классики до более смелых модных решений. Бургунди хорошо сочетается с нейтральными цветами, такими как черный, серый, белый и бежевый, а также с другими яркими оттенками осени - оливковым, золотым, коричневым.

Актуальность в модных коллекциях

Множество дизайнеров в своих осенних коллекциях 2024 года использовали бургунди. Этот цвет стал символом не только стиля, но и утонченности, привлекательности и уверенности.

Бургунди - трендовый оттенок осени 2024 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)