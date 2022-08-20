Ледве тримав у руках: Олег Сенцов показав "подарунок" від російських окупантів (фото)

Український режисер Олег Сенцов, який зараз захищає країну на передовій, показав "подарунок" від російських окупантів.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
На знімку Сенцов тримає уламок російського снаряда в руках. Він стояв у напівзруйнованій будівлі у військовій амуніції.
Також він зазначив, що це були наслідки ранкового обстрілу.
"От такими "подарунками" засипають нас вранці окупанти", - підписав знімок Сенцов.
У коментарях користувачі підтримують режисера та моляться за його життя та усіх українських військових:
Раніше ми повідомляли, що нещодавно Сенцов одружився вдруге та показав фото з обраницею.
Також режисер показував місце, де зараз бореться за Україну.