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Ледве тримав у руках: Олег Сенцов показав "подарунок" від російських окупантів (фото)

Олег Сенцов показав уламок російської ракети (facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Тетяна Самарук

Український режисер Олег Сенцов, який зараз захищає країну на передовій, показав "подарунок" від російських окупантів.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На знімку Сенцов тримає уламок російського снаряда в руках. Він стояв у напівзруйнованій будівлі у військовій амуніції.

Також він зазначив, що це були наслідки ранкового обстрілу.

"От такими "подарунками" засипають нас вранці окупанти", - підписав знімок Сенцов.

Олег Сенцов показав уламок російської ракети (facebook.com/oleg.sentsov)

У коментарях користувачі підтримують режисера та моляться за його життя та усіх українських військових:

  • Бажаю швидкої перемоги. Ваші фільми чекають свого часу;
  • Поверніть їм їхні подарунки;
  • Бережіть себе та повертайтесь з перемогою;
  • Дякуємо за захист;
  • Величезна вдячність за те, що бороните нашу землю від окупантів;
  • Після нашої перемоги ми будемо лідерами по здачі металобрухту;
  • Хай усі кулі повертаються ворогу бумерангом.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно Сенцов одружився вдруге та показав фото з обраницею.

Також режисер показував місце, де зараз бореться за Україну.

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Олег Сенцов