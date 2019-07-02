ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Їла копчену рибу: 11-річна дівчинка потрапила до реанімації

STYLERЖиття    02.07.2019 - 19:12
Їла копчену рибу: 11-річна дівчинка потрапила до реанімації
Дівчинка їла рибу, куплену в магазині (Колаж РБК-Україна)

У дитини підозрюють ботулізм

В Кіровоградській області 11-річна дівчинка потрапила до реанімації з симптомами харчового отруєння. Лікарі підозрюють у дитини ботулізм. Як повідомляється у сюжеті ТСН, дитина разом з батьками їла копчений хребет лосося і плотву, яку купили в магазині. На ранок дівчинка відчула себе дуже недобре.

Маля спочатку доставили у районну лікарню, а потім відвезли в реанімацію центральної міської лікарні Кропивницького. Їй ввели протиботулінову сироватку. У дитини діагностовано стан середньої тяжкості. Залишки риби відправили на вивчення в місцеву лабораторію.

Їла копчену рибу: 11-річна дівчинка потрапила до реанімації

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Наголошується, що дорослі члени сім'ї, які їли рибу, не захворіли і харчового розладу у них немає.

Нагадаємо, що ботулізм - це хвороба, яка виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи. Збудник Clostridium botulinum постійно існує в ґрунті, він утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (витримують кип'ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120 ° С через ЗО хвилин).

Також відзначимо, що найчастіша причина отруєння – вживання в'яленою, солоною або консервованої риби домашнього приготування, яка була придбана на стихійному ринку або ж просто в підземному переході.

У 2018 році в Україні від ботулізму померло вісім людей.

Читайте також Супрун розповіла, як уберегтися від ботулізму.

Також ми писали, як швидко розпізнати хвороби печінки: три важливих ознаки.

Хлопчик заразився на страшну інфекцію через подряпину: як захиститися Виявлено жахливий вірус, який не беруть антибіотики
Новини України инфекция
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся