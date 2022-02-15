ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ектор Хіменес-Браво вперше показав кохану в халатику. У мережі розсекретили її ім'я

Новость на русском →
Вівторок 15 лютого 2022 10:37
Ектор Хіменес-Браво вперше показав кохану в халатику. У мережі розсекретили її ім'я Фото: Ектор Хіменес-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Світлана Мащенко

50-річний Ектор-Хіменес Браво похвалився фото зі своєю коханою. Суддя МастерШеф поділився ніжним знімком, на якому він з дівчиною позує в халатиках.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Правда, крім того, що дівчина - брюнетка, ми з фото більше про неї нічого не можемо дізнатися. Поки телеведучий інтригує, в мережі вже назвали ймовірне ім'я дівчини.

Ектор підписав знімок, що обіцяв не афішувати, проте День святого Валентина вніс свої корективи.

"Так, обіцяв не постити. Але, просто залишу це тут. Всіх зі святом, будьте кохані і щасливі. Дякую всім. Тільки тсс", - написав Ектор.

Дівчину, з якою нібито зустрічається Ектор звуть Альона Соїр. Вона називає себе бренд-менеджером і займається створенням "особистих брендів під ключ"

Ектор Хіменес-Браво вперше показав кохану в халатику. У мережі розсекретили її ім'я

Фото: Ектор Хіменес-Браво з коханою (instagram.com/hectorjimenezbravo)

Днем раніше дівчина розмістила пост у своєму Instagram, в якому розповіла про ділову зустріч, в рамках якої познайомили Ектора та екс-учасника "Холостячки" Євгена Ковтуненка.

Ектор Хіменес-Браво вперше показав кохану в халатику. У мережі розсекретили її ім'я

Скрін: Альона Соїр на зустрічі з Ектором Хіменес-Браво і Євгеном Ковтуненко (instagram.com/alenka_soir)

Цікаво, що ще у вересні 2021-го Альона зустрічалася з іншим хлопцем, і його фото все ще в її соцмережах.

Поки що ні Ектор, ні Олена свої стосунки не підтвердили. Але Styler буде тримати вас в курсі.

Для довідки

Ектор-Хіменес Браво - канадський і український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен, телеведучий. Суддя проекту "МастерШеф Україна" з 2011 року. Своє особисте життя Ектор ніколи не афішував.

Зазначимо, що нещодавно Ектор Хіменес-Браво прокоментував свою сексуальну орієнтацію. Статус холостяка не давав багатьом шанувальникам телеведучого спокою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Эктор Хименес-Браво
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022