Ектор Хіменес-Браво представив незвичайний рецепт: мариновані огірки в спрайті!
Ектор Хіменес-Браво представив рецепт маринованих огірків (колаж РБК-Україна)
Суддя шоу Майстер Шеф і відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво пропонує вам приготувати мариновані огірки за новим і унікальним рецептом. Такого ви ще точно не пробували.
Покроковий рецепт кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Для приготування візьміть:
- Огірки 3-4 шт.
- Чилі 10 грами
- Кунжут 3 грами
- Рисовий оцет 5 грамів
- Соєвий соус 10 грамів
- Кінза 10 грамів
- Спрайт 300 грамів
Покроковий рецепт приготування:
- Огірки наріжте слайсами спеціальною чисткою для овочів і помістіть в тару для маринування.
- Додайте до них різані чилі, кунжут, рисовий оцет, соєвий соус, все перемішайте.
- Рівно викладіть і залийте спрайтом.
- Залиште все на 1 годину і після цього огірки будуть готові!
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