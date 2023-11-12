Экс-участница "НеАнгелов" потроллила Фарион после языкового скандала: "Умничать надо в окопе"

Каминская прокомментировала языковой скандал вокруг Фарион

Исполнительница запостила в своих соцсетях селфи с якобы Фарион. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что вместо лица, вероятно, кого-то из друзей артистки, она подставила изображение скандального языковеда.

Каминская прокомментировала языковой скандал с Фарион (фото: instagram.com/babaslavka)

Интересно, что снимок Слава подписала на русском языке, высмеяв нарративы женщины о русскоязычных военнослужащих, которых ученая называет "рабами" и "очумевшими русскими".

"Пытаюсь объяснить подруге, что она гонит. Говорю ей, умничать надо в окопе. Пока ответ неоднозначен и окоп тоже", - отметила звезда.

Ирина Фарион (фото: facebook.com/farioniryna)

Юзеры разделились на два лагеря

Не все фоловеры поддержали артистку. Нашлись те, кто упрекнул экс-участницу "НеАнгелов", что она до сих пор не перешла на украинский и продолжает вести соцсети "на языке оккупанта".

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Задонать краще на військо, якщо мову вивчити не сила. Впевнена , що про вас мало хто згадає у вільній Україні

Навіщо комусь щось доводити, краще розмовляти російською мовою і допомагати ЗСУ, ніж українською мовою, але при цьому пи*дити гуманітарку!

У подруги і сумка вогонь! В ній всі написані праці подруги часів комуністичної молодості зібрані?

Дуже смішно....Я не люблю Фаріон, але погоджуюсь, що питання мови для українців має бути принциповим. Ми, хто в тилу, хоча би так маємо показати,що нам все російське чуже і огидне. Слава падає все нижче і нижче, насміхаючись з цього.

Нічого нікому не пояснюйте...

Из-за каких заявлений Фарион возмутилось общество

5 ноября вышел эфир программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где филологиня раскритиковала русскоязычных украинских военных, в том числе из третьей штурмовой бригады (создана на базе добровольческого формирования "Азов").

Ирина Фарион (фото: facebook.com/farioniryna)

Она сказала, что не может назвать их украинцами.

"Я категорически этого не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы такие крепкие и очень умные, выполнять статью 29 Закона о Вооруженных силах Украины? Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это зброд. (...) Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут "русскими". Почему они такие обалдевшие? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - говорила женщина.