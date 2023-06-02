Экстренная медицинская помощь не приедет на любой вызов: развеян популярный миф

Каждый пациент в Украине имеет право на получение медицинской помощи. Иногда бывают случаи, когда человеку срочно требуется осмотр или помощь специалиста. Однако это вовсе не означает, что врачи экстренной медицинской помощи приезжают по каждому вызову.

Об этом рассказали в Telegram -канале НСЗУ.

В каких случаях следует вызвать ЭМД

Врачи экстренной медицинской помощи работают круглосуточно и без праздников. И потому многие считают, что бригада экстренной медпомощи должна приезжать на любой вызов. Но на самом деле это не так.

Экстренная медицинская предоставляется всем, кто действительно в ней нуждается и находится в неотложном состоянии.

Неотложное состояние - это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью человека или окружающих его людей и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других внутренних, или внешних причин.

Согласно Правилам вызова бригад скорой медицинской помощи, основанием для вызова скорой может быть:

судороги, тошнота из-за головной боли;

потеря сознания, головокружение;

расстройства дыхания;

рвота кровью, кровотечения;

тяжелые травмы (ожоги, переломы и т.п.);

повреждение при чрезвычайных ситуациях;

отравления и укусы животных и насекомых;

нарушение протекания беременности;

поражение током, тепловые удары, асфиксия и т.п.;

острая боль в груди, животе;

острые психические расстройства и т.д.

Поэтому на 103 следует звонить по телефону тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Ведь пока медики тратят время на нецелевой вызов, без помощи может остаться человек, который действительно срочно в ней нуждается.