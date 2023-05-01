Экстремальная жара усиливается: какие страны подвергаются наибольшему риску

Исследователи отмечают, что волны тепла становятся все более частыми в условиях изменения климата и способны "привести к тысячам дополнительных смертей".

Важность подготовки к экстремальной жаре

Британские ученые обращают внимание, что часто адаптация к экстремальным погодным явлениям происходит уже постфактум, то есть "в ответ на событие".

Команда специалистов с помощью анализа данных о тенденциях повышения температуры, и используя статистику экстремальных значений решила показать, где статистически вероятно превышение региональных температурных рекордов, чтобы предупредить сообщества о больших рисках, дать возможность властям эффективнее подготовиться к потенциально разрушительным волнам тепла.

Ученые среди мероприятий по заблаговременному планированию, что позволит снизить смертность от климатических экстремальных явлений, называют, в том числе, создание центров охлаждения в городах или сокращение рабочего времени для работников на открытом воздухе.

"Поскольку волны тепла случаются все чаще, нам нужно лучше подготовиться. Мы определяем регионы, которым до сих пор, возможно, повезло - в некоторых из этих регионов население быстро растет, в некоторых - развивающиеся страны, в некоторых уже очень жарко", - рассказала климатолог Викки Томпсон из Бристольского университета.

Какие страны и регионы в зоне риска

При этом ученые рассказывают, что речь идет не только о странах, где ожидается аномальная жара. Так, новое исследование также учитывает такие факторы, как социально-экономические факторы, рост населения, стабильность энергетических сетей и доступность медицинских услуг.

Исследователи пришли к выводу, что больше всего подвержены разрушительному воздействию волн тепла такие регионы, как:

Афганистан,

Папуа-Новая Гвинея,

некоторые части Центральной Америки.

Значительно уязвимыми в плане риска относительно большое населения также названы:

Пекин в Китае,

Центральная Европа.

"Директивные органы и правительства должны быть готовы к событиям, превышающим текущие рекорды, особенно к тенденциям, вызванным антропогенным изменением климата, повышающим вероятность экстремальных явлений", - указывается в исследовании.

Неутешительные прогнозы

Исследователи признают, что не могут быть уверенными, что нас ждет впереди, но "будущее, вероятно, будет хуже того, что мы видели до сих пор".

Также ученые говорят, что устойчивые высокие температуры могут непосредственно убивать людей, значительно усложнять повседневную жизнь и работу, и к тому же могут быть разрушительными с точки зрения развития сельского хозяйства и фермерства.

Кроме того, волны жары имеют побочные эффекты, такие как повышенный риск лесных пожаров.