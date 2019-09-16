Екстрасенс розвіяла міфи про прокляття "Моєї прекрасної няні": усі подробиці

Анастасія Заворотнюк знаходиться у важкому стані не через те, що існує прокляття популярного серіалу "Моя прекрасна няня". Хоча багато хто заговорив про прокляття, оскільки від раку вже померли інші актриси серіалу, включаючи Любов Поліщук і Олександру Назарову.

Крім того, про прокляття згадали ще, тому що співачка Жанна Фріске, яка померла від раку головного мозку, пробувалася на головну роль у сіткомі.

За даними російських ЗМІ, фіналістка "Битви екстрасенсів" Фатіма Хадуева заявила, що прокляття, яке забирає життя артисток, не існує.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Крім того, якщо б це було правдою, то трагічна доля спіткала б Заворотнюк у перші роки показу комедії. Екстрасенс заявила, що хворобу Анастасії поки що офіційно ніхто не підтверджував.

Нагадаємо, що лікарі дали вкрай сумний прогноз щодо того, скільки ще зможе прожити Заворотнюк.

Раніше повідомлялося про те, що стала відома захмарна вартість лікування Анастасії Заворотнюк. Тільки перебування в палаті лікарні за добу обходиться сім'ї актриси від 1 тисячі євро.

Ми також писали про те, що Заворотнюк частково паралізована, у неї було діагностовано парез правої частини тіла. У Анастасії вражена права рука. В даний час артистка перебуває в реанімації, у неї дуже важкий стан.