Экстрасенс Джин Диксон еще в 60-х сделала прогноз про 2025: что она сказала о России и Китае

Американская экстрасенс Джин Диксон, которая прославилась точными предсказаниями относительно убийства Джона Кеннеди и терактов 11 сентября, в своих книгах писала о событиях, которые произойдут в 2025 году и упоминала Россию и Китай.

Кто такая Джин Диксон, какие ее пророчества сбылись и какое предупреждение она сделала о 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Женщина, которая видела будущее: кто такая Джин Диксон

Джин Диксон родилась в 1904 году в Висконсине, США. Сначала она писала гороскопы для американских газет, но впоследствии получила известность как экстрасенс, которая использовала хрустальный шар для предсказаний.

Со временем ее имя стало широко известным после ряда пророческих совпадений с крупными историческими событиями.

Среди ее наиболее громких заявлений - точное предсказание победы демократа на выборах 1960 года с фразой "он будет убит или умрет на посту". Это осуществилось 22 ноября 1963 года, когда Джон Ф. Кеннеди погиб в Далласе.

За свою жизнь Джин Диксон написала 7 книг со своими пророчествами, которые были бестселлерами во многих странах мира.

Поразившие предсказания: от Кеннеди до 9/11

Предсказание убийства Джона Ф. Кеннеди: в мае 1956 года в журнале Parade Magazine она написала, что президентские выборы 1960 года выиграет демократ, который "будет убит или умрет на посту". Кеннеди победил в 1960 году и был убит в ноябре 1963 года. Это предсказание стало ключевым в ее славе.

Намек на 11 сентября: в своих мемуарах 1971 года она написала, что в ближайшее время против нью-йоркского небоскреба произойдет теракт, что многие связывают с атаками 11 сентября 2001 года.

Судьба Ричарда Никсона: она предсказала, что Никсон станет президентом США в 1968 году, но не завершит свой срок. Никсон стал 37-м президентом и ушел в отставку в 1974 году из-за Уотергейтского скандала. Никсон был настолько поражен ее предсказаниями, что даже приглашал ее в Овальный кабинет и, как считается, ее предсказание повлияло на создание им антитеррористического комитета после видения Диксон о теракте в 1972 году (связывают с Мюнхенской резней на Олимпиаде).

Другие якобы точные предсказания: огромная судоходная катастрофа в 1989 году (связывают с разливом нефти с танкера Exxon Valdez) и успех Опры Уинфри (в 1977 году якобы предсказала ей огромную карьеру).

Эти события, совпавшие с ее предсказаниями, укрепили ее репутацию в США, особенно в религиозных кругах, где Диксон считали "инструментом Бога".

Война между Китаем и Россией: пророчество на 2025 год

В книге "Моя жизнь и пророчества" (1969) Джин Диксон заявила, что в 2025 году Красный Китай достигнет достаточной стабильности, чтобы начать экспансию.

"В 2025 году Красный Китай станет Великим Завоевателем", - писала она.

По ее словам, конфликт между Китаем и Россией начнется именно в 2025-м и продлится до 2037 года. Китай якобы захватит север СССР, продвинется до Финляндии, но остановится на границе с Германией и не будет претендовать на Западную Европу.

Одновременно с этим, по прогнозам Диксон, Россия расширит свою сферу влияния и она "больше не будет ограничиваться странами Восточной Европы", а начнет свою деятельность в Ливии, Эфиопии, Иране и на значительной территории Африки.

Это пророчество звучит особенно тревожно сегодня на фоне глобального геополитического напряжения и нестабильности в Азии и Европе.

Верить ли в пророчества?

Диксон сама утверждала, что все ее видения имеют божественное происхождение. Однако многие относятся к ней скептически: ее предсказания часто были слишком общими, а количество ложных также немалое.

Она прогнозировала, что третья мировая война начнется в 1958 году, лекарство от рака найдут в 1967 году, а второй Холокост состоится в 1980-х годах. Рим, по словам экстрасенса, станет крупнейшей империей в мире, а Россия опередит США в отправке человека на Луну.

Некоторые пророчества Диксон завуалированы и сейчас непонятно, что именно она имела в виду. Например, она писала о настоящем Армагеддоне в 2020 году, который может уничтожить планету. Сейчас некоторые интерпретируют это как предупреждение о пандемии коронавируса.

Впрочем, даже сегодня ее книги цитируют, а предупреждения о 2025 году вызывают живой интерес - особенно учитывая усиление позиций Китая в мире и все более шаткие отношения между Пекином и Москвой.