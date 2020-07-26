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Експерти розповіли, що потрібно знати про сухофрукти: може нести загрозу

Неділя 26 липня 2020 07:01
Експерти розповіли, що потрібно знати про сухофрукти: може нести загрозу
Експерти розповіли про користь і шкоду сухофруктів (pixabay.com)

У великій кількості навіть сухофрукти можуть нести шкоду

Сухофрукти люблять і дорослі, і діти. Незаперечним плюсом є те, що їх можна використовувати в якості перекусу, якщо готувати зовсім не хочеться. Однак при надлишку навіть сухофрукти можуть негативно вплинути на організм.

Наприклад, родзинки у помірній кількості збільшують рівень гемоглобіну в крові, нормалізують роботу серця і добре впливають на травлення. Також вони є джерелом калію, кальцію та відмінним сечогінним засобом.

Курага сприяє зміцненню зору та покращує роботу серця. Є джерелом фосфору калію та кальцію. Яблука добре допомагають при захворюваннях нирок та щитовидної залози.

Чорнослив діє скоріш як проносний засіб та рекомендується при розладах шлунка і кишечника. Груші заповнюють недолік вітамінів в організмі та добре поєднуються з іншими сухофруктами в компоті.

Вишня багата вітаміном С і навіть при засушуванні зберігає більшість корисних властивостей, а банани допомагають боротися із втомою за рахунок великого вмісту в них ендорфінів.

"Якщо їсти сухофрукти кілограмами, то шкідливий. Але якщо споживати їх у відповідних здоровому глузду дозах, то ні", - відзначив Комаровський у своєму блозі.

При цьому важливо пам'ятати, що велика частина сухофруктів, представлених у продажу, сушиться в умовах промислового виробництва. Подібні технології припускають зміну первісного натурального кольору. Наприклад, забезпечити продуктам яскравий колір можна тільки за рахунок хімічного впливу, обробки сухофруктів барвниками та сірчистим газом.

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