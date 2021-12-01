Лікар розповіла, як і коли "Омікрон" проникне в Україну

Новий штам коронавірусу Омікрон буде в Україні вже через кілька тижнів. А привезуть його в країну заробітчани.

За словами медика, новий штам Омікрон буде вже незабаром в нашій країні. Його привезуть з собою люди, які повертаються із заробітків.

"Завезення цього збудника на Закарпаття може трапиться з країн Євросоюзу, оскільки попереду різдвяні свята і ми очікуємо повернення додому заробітчан з ЄС", - сказала Вікторія Тимчик.

Вона розповіла, що можливості розпізнати новий штам коронавірусу поки немає. Для проведення таких досліджень закарпатські медики направляють позитивні зразки від хворих коронавірусом до лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Тимчик зазначила, що, якщо на національному рівні буде можливість визначати саме збудник "Омікрон", то в лабораторії отримають зразки й з Закарпаття.

"Особливої клінічної картини або візуально сказати, що це" Омікрон","Дельта", або інший штам - неможливо. Ми будемо користуватися загальними нормами, якими користуються прикордонники при пропуску людей через кордон", - сказала вона.