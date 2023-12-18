Эксперты призывают не пользоваться бесплатными зарядками в публичных местах. В чем причина

Во время путешествий мы часто берем с собой разнообразные гаджеты, имеющие досадное свойство разряжаться в самые неподходящие моменты. Для этого в общественных местах и транспорте давно начали обустраивать бесплатные зарядные станции. Однако эксперты по безопасности программного обеспечения не рекомендуют гражданам пользоваться подобными "точками".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему следует избегать бесплатных зарядных станций в общественных местах и как безопасно заряжать гаджеты.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница FBI Denver в Twitter, Federal Communications Commission.
Ряд экспертов и даже Федеральное бюро расследований США рекомендуют гражданам избегать использования бесплатных зарядных станций в аэропортах, гостиницах или торговых центрах.
Согласно данным специалистов, киберпреступники нашли способы использовать общедоступные USB-порты для внедрения вредоносных программ и программного обеспечения.
Такое "стороннее" программное обеспечение, установленное через поврежденный порт USB, может, в частности:
Стать жертвой мошенников может каждый (скриншот: twitter.com/fbidenver)
Для безопасной зарядки телефонов и других устройств в общественных местах украинцам и гражданам других стран советуют:
Напомним, ранее мы рассказывали, что iPhone предыдущих поколений с обновлением iOS 17.2 получат поддержку беспроводной зарядки.
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