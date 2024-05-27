Эксперты рассказали, почему нельзя застилать кровать, после того как проснулись

Что следует знать

Наука считает, что не стоит делать это утром из-за пылевых клещей.

Оказывается, что пылевые клещи, которые являются микроскопическими насекомоподобными вредителями, питаются мертвыми клетками кожи и могут жить в постельном белье.

К тому же, они размножаются во влажной среде. Многие ночью потеют, а влажное постельное белье является раем, влекущим этих надоедливых жуков.

Поэтому крайне важно дать простыням немного проветриться после того, как вы встаете с постели.

Мартин Сили, генеральный директор компании, которая имеет почти 40-летний опыт работы с матрацами и наукой о сне, говорит, что кровать является идеальной средой для размножения пылевых клещей утром.

Поэтому важно оставлять кровать по крайней мере на 30 минут не застеленной, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию. Это обезвоживает клещей и может их даже убить.

Чем вредны пылевые клещи

Пылевые клещи не вредят напрямую, но они усиливают симптомы аллергии у многих людей, особенно у тех, кто борется с астмой. По данным Американской легочной ассоциации, экскременты (кал, моча и т.п.) пылевых клещей вызывают такие реакции, как насморк, слезотечение и чихание. Их "остатки" хранятся в таких тканях, как постель и люди их вдыхают.

Нужно регулярно стирать постельное белье. Эксперты рекомендуют делать это не реже одного раза в неделю при температуре 60 градусов. Не забывайте заменять матрас каждые восемь лет.

Важно раз в год также проводить профессиональную очистку матраса. Это поможет снизить количество клещей внутри, продлить срок его службы и полезного использования. Также его нужно пропылесосить.

Еще один способ, чтобы уменьшить количество клещей в матрасе - это оставить пространство под кроватью свободным. Если в постели есть ящики, коробки или другие хранилища, они могут препятствовать циркуляции воздуха. Как результат, влага из матраса не выходит вниз, а остается внутри.