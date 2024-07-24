Эксперты раскрыли лучший способ растопить жир на животе и ускорить его потерю

Многие из худеющих желают избавиться от жира именно на животе. К сожалению, избавиться от жира из одной желаемой зоны - невозможно. Доказано, что избыточное количество жировой ткани вокруг середины повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Как все же уменьшить живот и талию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на British Heart Foundation .

Как избавиться от жира на животе

Тело сохраняет жир в виде триглицеридов, которые используются как топливо где угодно в вашем теле, а не только в зоне тренировок.

Выполнение аэробных упражнений и здоровое питание является лучшим способом избавиться от жира на животе и жира в целом. Это поможет создать дефицит калорий (когда вы теряете больше калорий, чем потребляете), что со временем способствует потере жира.

Аэробные упражнения включают в себя любую деятельность, которая повышает частоту сердечных сокращений, например ходьбу, танцы, бег или плавание.

Это также может включать в себя работу по дому, садоводству и игры с детьми. Другие виды упражнений, такие как силовые упражнения, пилатес и йога также могут помочь вам избавиться от жира на животе.

Сколько нужно заниматься

Рекомендации Национальной службы здравоохранения предлагают уделять минимум 150 минут активности средней интенсивности в неделю.

Старайтесь делать упражнения на таком уровне, когда вы немного задыхаетесь, но можете говорить полными предложениями. Найдите время для разминки перед и для охлаждения после тренировки. Если вы начинаете ощущать более сильную одышку, замедлите темп и отдохните.

Если вы новичок в упражнениях, начинайте медленно и постепенно наращивайте. Чтобы сжечь калории, не обязательно делать упражнения с высокой интенсивностью. Стресс и недосып также могут повлиять на потеря жира, поскольку они могут привести к повышению уровня гормона стресса кортизола, влияющего на аппетит.

Меры по снятию стресса и содействию хорошему сну могут включать внимательность, дыхательные техники и мягкие упражнения, в частности йога.