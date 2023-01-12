Эксперт развенчал популярный миф об алкоголе, в который верит почти каждый из нас
Вы, вероятно, также неоднократно слышали о том, что красное вино очень полезно для здоровья и иногда можно позволять себе выпивать бокал этого напитка. Однако существует ли безопасная доза спиртного? И еще больше под сомнение попадает утверждение о полезности алкоголя вообще.
О том, как проводились исследования по поводу "полезности" алкоголя и почему не стоит верить результатам, рассказал психотерапевт Спартак Суббота в своем Telegram канале.
Правда ли, что алкоголь полезен в небольших дозах
Существует мнение, что нормированное потребление алкоголя может быть не только не вредным, но и полезным для здоровья.
"И действительно, есть исследования, которые вполне снисходительны к употреблению алкоголя в небольших дозах. В 1979 году было опубликовано исследование, в котором ученые обнаружили связь между увеличением потребления алкоголя, особенно вина, и снижением уровня ишемической болезни сердца", - объясняет эксперт.
Такие же результаты получили и в 1986 году. Ученые в течение двух лет опросили группу из более 50 тыс. врачей-мужчин в США по поводу их привычек употребления алкоголя и пищи, истории болезни и состояния здоровья. Обнаружили, что врачи, употреблявшие алкоголь, реже страдали ишемической болезнью сердца. Даже, несмотря на их пищевые привычки.
Схожие результаты ученые получили и в 2005-м.
В 2006-м группа ученых внимательнее рассмотрела, как эти исследования были разработаны. Они нашли серьезную ошибку в том, как классифицировали тех, кто не употребляет алкоголь.
Среди тех, кто не употреблял алкоголь, были люди, которые перестали выпивать из-за плохого здоровья или пожилого возраста. Это потенциально может привести к тому, что трезвенники будут выглядеть как менее здоровая группа.
"Поэтому не верно говорить, что ученые подтверждают, что в определенных дозах алкоголь может быть полезен. Да, есть исследования, которые допускают определенную пользу. Однако из-за неточной классификации и невозможности объективной оценки эти результаты нельзя называть точными", - твердит Суббота.
Последние исследования опровергают миф о "безопасной дозе алкоголя". Даже умеренное употребление спиртного может негативно отразиться на здоровье мозга.
Поэтому следует быть критическим, читая о "пользе алкоголя".
Вместе с тем вред от употребления каких-либо порций алкоголя имеет научную базу и доказан. В ВОЗ предупреждают, что употребление алкоголя:
- способствует появлению депрессии и тревоги
- увеличивает риск развития цирроза печени и панкреатита
- вызывает нарушение сна
- в алкогольном опьянении люди более подвержены самоубийству и получению случайных травм. Алкоголь также является причиной 13% смертей, связанных с дорожным движением
- алкоголь также связан с раком полости рта, носа, гортани, пищевода, толстой кишки, печени и молочной железы у женщин. Только один стакан в день увеличивает риск рака молочной железы на 4%, тогда как злоупотребление может увеличить риск на 40-50%.
- люди, злоупотребляющие алкоголем в течение длительного периода времени, также имеют больше шансов заболеть пневмонией или туберкулезом.
- употребление алкоголя также может повредить лобную часть мозга, отвечающую за когнитивные функции, включая язык, память, анализ информации, социальное поведение и т.д.
Условная "полезность" алкоголя никак не компенсирует риски и вред организму.
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