Експерт розповів, чи варто українцям чекати потоп після аномальних снігопадів

Експерт також зазначив, що найбільше можуть постраждати населені пункти, які знаходяться біля гірських річок. Ці річки вийдуть зі свого річища, і на це є кілька причин.

Перша причина - це масова вирубка лісу. Кожне дерево своїм корінням утримує понад 400 літрів води. Друга причина - це те, що річкова галька, яка тримала річки в річищі, забрана на продаж. Тепер, без свого річища річка почне розливатися і завдавати значних збитків народному господарству.

При цьому небезпеку для сіл і міст несуть як великі, так і малі річки. На думку Чистякова, найбільше від повеней постраждає Закарпатська область.

"За останнє десятиліття через глобальне потепління ми змістилися на більш ніж 200 кілометрів у бік півдня. І ті райони, які були степовими, вони стали посушливими, вони мало не входять в регіони напівпустель", - говорить експерт.

За його словами, в основному постраждають наші південні області, такі як Миколаїв, Херсон, Одеська область - там буде дуже серйозна посуха. А в карпатських регіонах навпаки буде більше злив і потопів.