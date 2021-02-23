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Експерт розповів, чи варто українцям чекати потоп після аномальних снігопадів

Автор: Роман Мирончук

Після сильних снігопадів та морозів в Україні почалося потепління. При цьому найбільше снігу лежить в Карпатах. За словами еколога Олександра Чистякова, в Карпатах після відлиги очікується сильний паводок.

Про це Чистяков, який є головою Національного екологічного ради України, розповів ТСН.

Експерт також зазначив, що найбільше можуть постраждати населені пункти, які знаходяться біля гірських річок. Ці річки вийдуть зі свого річища, і на це є кілька причин.

Перша причина - це масова вирубка лісу. Кожне дерево своїм корінням утримує понад 400 літрів води. Друга причина - це те, що річкова галька, яка тримала річки в річищі, забрана на продаж. Тепер, без свого річища річка почне розливатися і завдавати значних збитків народному господарству.

При цьому небезпеку для сіл і міст несуть як великі, так і малі річки. На думку Чистякова, найбільше від повеней постраждає Закарпатська область.

"За останнє десятиліття через глобальне потепління ми змістилися на більш ніж 200 кілометрів у бік півдня. І ті райони, які були степовими, вони стали посушливими, вони мало не входять в регіони напівпустель", - говорить експерт.

За його словами, в основному постраждають наші південні області, такі як Миколаїв, Херсон, Одеська область - там буде дуже серйозна посуха. А в карпатських регіонах навпаки буде більше злив і потопів.

Варто зазначити, що в Києві школярі змушені добиратися на навчання, хапаючись за паркан-сітку, оскільки прохід повністю затоплений.

Ми також писали про те, що буде в Києві, коли сніг, що випав на початку лютого, почне активно танути.

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