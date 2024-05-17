Эксперт провел испытание нового iPad Pro на прочность: результат впечатляет

Популярный видеоблогер JerryRigEverything провел стресс-тест нового iPad Pro 2024 года. Несмотря на попытки согнуть и сломать планшет, он продемонстрировал впечатляющую прочность. Для того чтобы вызвать заметные деформации корпуса, потребовались экстремальные усилия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , связанный с продукцией Apple.

Результаты эксперимента

Видеоблогер JerryRigEverything продемонстрировал в своем видео, что планшет ломается в районе порта зарядки, а не по центру, как ожидалось. Этот дефект связан с отсутствием "центрального ребра" на задней стороне порта, которое могло бы усилить конструкцию и предотвратить повреждение стекла при давлении.

В целом, iPad Pro M4 имеет прочную конструкцию и не ломается по центру, что делает его долговечным устройством. Однако при давлении на порт зарядки стекло планшета может трескаться из-за отсутствия поддержки.

Это может быть особенно проблематично, если планшет помещается в рюкзак с другими предметами, которые могут оказывать давление на устройство под разными углами, что может привести к его повреждению.

Как Apple может исправить ситуацию

Очевидно, что Apple должна учитывать этот дефект при разработке следующей версии iPad Pro. Добавление "центрального позвоночника" на порт зарядки поможет предотвратить трещины на стекле планшета и повысит его прочность.

Видеообзор на YouTube показывает, что включение этого элемента в конструкцию M4 iPad Pro значительно улучшило бы его долговечность.