Эксперт объяснил, как диабетикам быстро снизить уровень сахара в крови

Как быстро снизить уровень сахара в крови

"Диабетикам необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы в крови и принимать соответствующие меры, если он слишком высокий или низкий. Если уровень глюкозы составляет 15 ммоль/л или выше, нужно срочно снизить его, чтобы предотвратить возникновение кетоацидоза", - говорит врач Дебора Ли.

Она объясняет, что диабетикам, которым назначили "инсулин быстрого действия", нужно его принять и он сработает в течение 15 минут. Через пол часа следует снова проверить уровень глюкозы, чтобы понимать, что он не упал слишком низко.

Для тех, кто не имеет "быстрого инсулина", доктор Ли советует снизить уровень глюкозы в крови упражнениями.

"Сахарнижающий эффект физических упражнений будет продолжаться еще в течение 24 часов после того, как вы закончите их", - отмечает медик.

Однако следует избегать физических упражнений, если в моче есть кетоны. Если вы не уверены, что вам делать, то следует проконсультироваться с врачом онлайн.

Когда может повышаться сахар в крови:

если забыли принять дозу лекарства или принять инсулин

употребляли много углеводов

от большого стресса

при инфекции, такой как грипп, инфекции грудной клетки или инфекции мочи

выпили слишком много алкоголя.

Как контролировать уровень глюкозы

"Строго соблюдайте диету для диабетиков и подсчитывайте углеводы. Ешьте продукты с низким гликемическим индексом, которые медленно выделяют энергию. Употребляйте много клетчатки", - говорит врач.

Также Ли рекомендует людям с диабетом держать здоровый ИМТ, занимаясь регулярными физическими упражнениями.

"Попытайтесь уменьшить стресс и позаботьтесь о своем психическом здоровье и общем самочувствии. Спите 7 часов в сутки. Если вы ведете здоровый образ жизни и соблюдаете правила, это может значительно снизить уровень глюкозы в течение двух-трех недель", - говорит медик.

По словам врача Ли, пища, богатая хромом и магнием, идеальна для больных диабетом, поскольку эти минералы поддерживают действие инсулина.

"Эти элементы содержатся в зеленых листовых овощах, цельнозерных продуктах, мясе, рыбе, морепродуктах и орехах", - отмечает медик.