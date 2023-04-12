5 лучших пищевых привычек, которые замедляют старение после 50 лет
Замедлить процесс старения после 50 лет можно благодаря пищевым привычкам. В рационе важно акцентировать внимание на растительной пище, употреблять достаточное количество белков и клетчатки, и отказаться от ультраобработанных продуктов.
О 5 пищевых привычках, которые замедляют старение, пишет ресурс Eat This, Not That.
Достаточное количество клетчатки в рационе
Получение достаточного количества пищевых волокон в ежедневном рационе с возрастом имеет решающее значение, поскольку это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, высокого кровяного давления и даже рака.
Клетчатка снижает окислительный стресс и маркеры воспаления в организме - они возникают естественным образом с возрастом. Исследование показало, что достаточный уровень клетчатки в рационе снижает риск возрастных заболеваний.
Употребление большого количества белка
Тело начинает терять мышечную массу после 30 лет, а еще большее уменьшение происходит после 60 лет. Поэтому важно сосредоточиться на наращивании мышечной массы после 50 лет. Один из основных способов сделать это - есть достаточное количество белка.
В отчете, опубликованном в Nutrients, отмечено, что диета с высоким содержанием белка в сочетании с силовыми тренировками помогает поддерживать здоровый рост мышц. Чтобы получить больше белка, сосредоточьтесь на нежирных источниках, таких как птица, яйца, орехи, греческий йогурт и т.д.
Включение здоровых жиров
Риск сердечных заболеваний может возрасти уже в возрасте от 45 до 55 лет. Предотвратить это может включение здоровых жиров в рацион, таких как омега-3 жирные кислоты.
Прием добавок или природных кислот омега-3 из рыбы, орехов, авокадо и некоторых масел снижает риск смерти от ишемической болезни сердца и развитие гипертонии.
Ешьте больше растительной пищи
Доказано, что включение большего количества растительной диеты в ежедневный рацион замедляет процесс старения.
Растительная пища уменьшает воспаление, помогает в потере веса, снижает уровень липидов, стабилизирует давление и помогает в уменьшении количества конечных продуктов гликации.
Следует избегать ультраобработанных продуктов животного происхождения, таких как бекон и сосиски, поскольку их связывают с болезнями сердца, ожирением, диабетом и гипертонией.
Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием растительной пищи увеличивают продолжительность жизни и замедляют старение кожи.
Избегайте ультраобработанных продуктов
Ешьте цельные продукты в "природной" форме - овощи, фрукты, необработанные продукты животного происхождения, цельные зерна, бобовые и орехи. Ультраобработанные продукты часто содержат больше сахара, насыщенных жиров, калорий, натрия и добавок.
Чтобы замедлить старение после 50 лет, нужно есть больше цельных продуктов. Так уменьшается уровень гликации и употребление рафинированных углеводов, вызывающих воспаление.
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