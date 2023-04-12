5 лучших пищевых привычек, которые замедляют старение после 50 лет

Замедлить процесс старения после 50 лет можно благодаря пищевым привычкам. В рационе важно акцентировать внимание на растительной пище, употреблять достаточное количество белков и клетчатки, и отказаться от ультраобработанных продуктов.

Достаточное количество клетчатки в рационе

Получение достаточного количества пищевых волокон в ежедневном рационе с возрастом имеет решающее значение, поскольку это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, высокого кровяного давления и даже рака.

Клетчатка снижает окислительный стресс и маркеры воспаления в организме - они возникают естественным образом с возрастом. Исследование показало, что достаточный уровень клетчатки в рационе снижает риск возрастных заболеваний.

Употребление большого количества белка

Тело начинает терять мышечную массу после 30 лет, а еще большее уменьшение происходит после 60 лет. Поэтому важно сосредоточиться на наращивании мышечной массы после 50 лет. Один из основных способов сделать это - есть достаточное количество белка.

В отчете, опубликованном в Nutrients, отмечено, что диета с высоким содержанием белка в сочетании с силовыми тренировками помогает поддерживать здоровый рост мышц. Чтобы получить больше белка, сосредоточьтесь на нежирных источниках, таких как птица, яйца, орехи, греческий йогурт и т.д.

Включение здоровых жиров

Риск сердечных заболеваний может возрасти уже в возрасте от 45 до 55 лет. Предотвратить это может включение здоровых жиров в рацион, таких как омега-3 жирные кислоты.

Прием добавок или природных кислот омега-3 из рыбы, орехов, авокадо и некоторых масел снижает риск смерти от ишемической болезни сердца и развитие гипертонии.

Ешьте больше растительной пищи

Доказано, что включение большего количества растительной диеты в ежедневный рацион замедляет процесс старения.

Растительная пища уменьшает воспаление, помогает в потере веса, снижает уровень липидов, стабилизирует давление и помогает в уменьшении количества конечных продуктов гликации.

Следует избегать ультраобработанных продуктов животного происхождения, таких как бекон и сосиски, поскольку их связывают с болезнями сердца, ожирением, диабетом и гипертонией.

Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием растительной пищи увеличивают продолжительность жизни и замедляют старение кожи.

Избегайте ультраобработанных продуктов

Ешьте цельные продукты в "природной" форме - овощи, фрукты, необработанные продукты животного происхождения, цельные зерна, бобовые и орехи. Ультраобработанные продукты часто содержат больше сахара, насыщенных жиров, калорий, натрия и добавок.

Чтобы замедлить старение после 50 лет, нужно есть больше цельных продуктов. Так уменьшается уровень гликации и употребление рафинированных углеводов, вызывающих воспаление.