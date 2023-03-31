Эта вечерняя привычка должна насторожить каждого. Она сигнализирует о появлении диабета
Сахарный диабет коварен тем, что длительное время может не проявлять четких симптомов. Болезнь прогрессирует долго, но человек и не подозревает о ней. А неочевидные признаки списывает на переутомление или находит этому какое-нибудь "логическое" объяснение.
Однако медики отмечают, что появление одной привычки может указывать на скрытый диабет. Об этом пишет Express.
Какая привычка должна насторожить каждого
Врач Пол Макардл утверждает, что существует один ключевой симптом, который должен насторожить человека. Если вы заметили, что стали чаще пить перед сном стакан воды - это тревожный сигнал. Так же как и то, что начали почаще ходить в туалет ночью.
При сахарном диабете, чтобы избавиться от излишней глюкозы в крови, почки начинают активно работать. В какой-то момент они уже не выдерживают и глюкоза скапливается в моче, из-за чего и появляется больше воды.
Симптомами диабета также являются помутнение зрения, зуд гениталий, молочница и долго незаживающие раны.
Кроме классических признаков этой болезни, у мужчин возникают проблемы с потенцией, ослабление полового влечения и облысение. У женщин диабет сопровождается общей слабостью, появлением прыщей, дерматитов, нарушением менструального цикла.
"Если у вас есть любой из этих симптомов и вы считаете, что у вас диабет 2 типа, обратитесь к своему врачу общей практики или позвоните в службу здравоохранения, чтобы получить совет по тестированию", - советует врач.
Диабет не обязательно возникает из-за употребления большого количества сахара. Он может передаваться по наследству. Эта болезнь тесно связана с другими факторами образа жизни. Ожирение также способствуют диабету.
Как уменьшить уровень сахара в крови
"Хотя сахар не обязательно является причиной диабета, исключение очевидных источников сахара из рациона является важным первым шагом, если вам только что поставили диагноз диабет 2 типа", - уверяет Макардл.
Он рекомендует заменить продукты и напитки с высоким содержанием сахара альтернативами без сахара. Советует в горячие напитки давать несахарные подсластители.
Впрочем, относительно целесообразности использования таких подсластителей до сих пор спорят медики. Некоторые исследования связывают их с рядом проблем со здоровьем, включая непереносимость глюкозы и инсульты.
Ранее мы рассказывали о том, от каких пищевых привычек следует отказаться после 50 лет.
Читайте также о том, какие продукты ускоряют старение, а какие –- замедляют.