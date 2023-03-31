Эта вечерняя привычка должна насторожить каждого. Она сигнализирует о появлении диабета

Сахарный диабет коварен тем, что длительное время может не проявлять четких симптомов. Болезнь прогрессирует долго, но человек и не подозревает о ней. А неочевидные признаки списывает на переутомление или находит этому какое-нибудь "логическое" объяснение.

Однако медики отмечают, что появление одной привычки может указывать на скрытый диабет. Об этом пишет Express .

Какая привычка должна насторожить каждого

Врач Пол Макардл утверждает, что существует один ключевой симптом, который должен насторожить человека. Если вы заметили, что стали чаще пить перед сном стакан воды - это тревожный сигнал. Так же как и то, что начали почаще ходить в туалет ночью.

При сахарном диабете, чтобы избавиться от излишней глюкозы в крови, почки начинают активно работать. В какой-то момент они уже не выдерживают и глюкоза скапливается в моче, из-за чего и появляется больше воды.

Симптомами диабета также являются помутнение зрения, зуд гениталий, молочница и долго незаживающие раны.

Кроме классических признаков этой болезни, у мужчин возникают проблемы с потенцией, ослабление полового влечения и облысение. У женщин диабет сопровождается общей слабостью, появлением прыщей, дерматитов, нарушением менструального цикла.

"Если у вас есть любой из этих симптомов и вы считаете, что у вас диабет 2 типа, обратитесь к своему врачу общей практики или позвоните в службу здравоохранения, чтобы получить совет по тестированию", - советует врач.

Диабет не обязательно возникает из-за употребления большого количества сахара. Он может передаваться по наследству. Эта болезнь тесно связана с другими факторами образа жизни. Ожирение также способствуют диабету.

Как уменьшить уровень сахара в крови

"Хотя сахар не обязательно является причиной диабета, исключение очевидных источников сахара из рациона является важным первым шагом, если вам только что поставили диагноз диабет 2 типа", - уверяет Макардл.

Он рекомендует заменить продукты и напитки с высоким содержанием сахара альтернативами без сахара. Советует в горячие напитки давать несахарные подсластители.

Впрочем, относительно целесообразности использования таких подсластителей до сих пор спорят медики. Некоторые исследования связывают их с рядом проблем со здоровьем, включая непереносимость глюкозы и инсульты.