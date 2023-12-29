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Эксперт объяснила, почему в Украине рекордно выросли цены на картофель

Фото: Цены на картофель в Украине рекордно выросли (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картофель в Украине сильно подорожал в конце декабря 2023 года.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Почему в Украине подорожал картофель

Такой рыночный апогей случился из-за сочетания возросшего спроса и ограниченного предложения высококачественного картофеля. Цены на качественный картофель резко выросли, достигнув уровней в несколько 3,5 раза выше, чем в прошлом 2022 году.

"Например, крупные производители не готовы продавать картофель дешевле, чем за 14-18 гривен за килограмм, что на 19% дороже, чем неделю назад. Этот резкий рост частично связан с уменьшением предложения низкокачественной продукции и ростом спроса на качественный картофель", - сказала Попович.

Кроме того, некоторые крупные хозяйства удерживают продажи качественного картофеля, рассчитывая на дальнейший рост цен. В настоящее время средняя стоимость картофеля в Украине уже в среднем в 3,5 раза выше, чем на конец декабря 2022 года.

Импорт картофеля в Украину сейчас отсутствует, однако дальнейший рост цен может стать его предпосылкой. Рынок картофеля в Украине носит динамический характер, обусловленный такими факторами, как сезоны сбора урожая, качество продукции и рыночный спрос.

Сколько сейчас стоит картофель

Отметим, что сейчас в украинских супермаркетах цена картофеля 2 категории стартует от 9.99 гривен. За 1 категорию просят от 14 гривен.

Цена картофеля в Украине (Скриншот)

Как мы ранее писали, эксперт рассказал, ожидает ли украинцев дефицит яиц.

Также мы раньше писали, эксперты рассказали, будет ли дальше в Украине "луковый ценопад".

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