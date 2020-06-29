Велика біда на заході України: як сьогодні живуть люди в затоплених регіонах

Наслідки повені на Закарпатті (колаж РБК-Україна)

Постраждалі від повені люди чекають компенсацію

Західна Україна поступово приходить у себе після масштабної повені, яка стала ще більш катастрофічною, ніж повінь 2008 року. Зараз залишаються підтопленими більше тисячі будинків, а 150 кілометрів автошляхів не функціонують.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, на Прикарпатті, зливи, які принесли сюди біду, вже припинилися. Рятувальники працюють практично цілодобово і допомагають людям врятувати залишки речей. На жаль, урожай не підлягає відновленню та це катастрофа для тих, хто харчувався зі свого городу.

Через вологість і бруд навколо сморід і полчища комарів. Люди провітрюють будинки, рятують майно, яке намокло. Роботи у постраждалих від повені не на один день. Велика проблема в Прикарпатті з питною водою, зараз її доставляють людям рятувальники, вони просять не вживати воду з колодязів. Місцеві жителі дуже сподіваються на компенсації за шкоду з боку держави.

На Буковині найбільше постраждали від стихії села Ревне й Стрілецький кут. У дворах місцевих жителів досі всюди величезні гори мулу, каменів і дерев, які несла течія. Це сотні тонн, що людям треба якось вигрібати. Люди, які живуть ближче до гір, просять укріпити береги гірської річки, адже будинки поруч, якщо буде ще один удар паводку – їх будинки просто змиє. Збитки рахує обласна влада. Там обіцяють все виплатити. Але чого чекати від природи - не знають.

За словами синоптиків, це ще не кінець. В регіоні знову прогнозуються дощі, а значить стихія завдасть свій руйнівний удар.

Наслідки повеней у західній Україні (ТСН)

Як ми раніше писали, Закарпаття знову затопило, стихія вдарила в два рази сильніше (фото, відео).

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Автор: Людмила Жукова