Эксперт назвал топ-3 продукта, которые разрушают суставы: от чего нужно отказаться

Что разрушает суставы

"Подагра - болезнь, которая чаще всего характеризуется приступами острого артрита: покраснением, чувствительностью и отеком сустава. Классическим проявлением считается поражение большого пальца на ноге. Оно возникает в 50% случаев", - говорит эксперт.

Он добавляет, что подагра может проявляться и в виде тофуса, камней в почках и уратной нефропатии. Она возникает при повышении уровня мочевой кислоты.

"Мочевая кислота кристаллизуется, а кристаллы накапливаются в суставах, сухожилиях и окружающих тканях. Мочевая кислота - это вещество, которое образуется при распаде пуринов, содержащихся в организме азотсодержащих соединений", - объясняет Попко.

Эксперт отмечает, что когда уже возникла проблема с чрезмерным количеством мочевой кислоты, тогда советуют исключить из рациона красное мясо, субпродукты, жирную рыбу, бобовые, чай, кофе и шоколад.

"Наша цель - профилактика, чтобы не доводить до такого состояния, когда уже следует принимать крайние меры. И опять же, это меры, которые забирают симптомы, а не устраняют первоисточник", - говорит тренер.

Почему повышается уровень мочевой кислоты

"Рост мочевой кислоты и воспаление суставов обычно это следствие инсулинорезистентности - нарушения углеводного обмена. Это когда у нас повышен уровень глюкозы и инсулина в крови. А причины инсулинозависимости - переедание, низкая физическая активность и, соответственно, лишний вес", - объясняет тренер.

По словам Попко, если игнорировать признаки инсулинозависимости, то это приводит к преддиабетному состоянию, а затем и к сахарному диабету 2 типа или метаболическому синдрому.

"Так что не забывайте о водном балансе. Должно быть 30 мл на 1 кг тела. Но учитывайте, что вода поступает и из супов, овощей и фруктов. Лучше ориентируйтесь на ощущение жажды и цвет мочи. Чем она темнее, тем больше обезвоживание. Моча должно быть почти прозрачной", - говорит эксперт.

Какие продукты самые вредные для суставов

"Спиртные напитки - это продукты, которые провоцируют и поддерживают воспалительные процессы в организме и нарушают углеводный обмен. Соответственно, в нашем теле растет уровень мочевой кислоты. Особое внимание нужно уделить злоупотреблению красным вином, поскольку это и алкоголь, и глюкоза", - отмечает Попко.

Алкоголь также вызывает обезвоживание, что затрудняет способность организма выводить мочевую кислоту.

Кроме алкоголя, Попко советует также ограничить употребление продуктов, богатых фруктозой. В первую очередь - это соки, фрукты, мед, сахар и все сладкое.

"Третий тип еды, от которой стоит отказаться - рафинированные продукты", - говорит тренер.

В эту категорию входят белый хлеб и выпечка, макароны, очищенные крупы.

"Так что не переедайте и не доводите до лишнего веса. Не злоупотребляйте алкоголем, фруктозой, сахаросодержащими продуктами. А самое главное - больше двигайтесь, имейте регулярные физические нагрузки", - советует Попко.