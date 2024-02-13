Эксперт назвала ароматы духов, которые "старят" женщин

Сертифицированный имидж-стилист Элизабет Косич рассказала, что для того чтобы выделяться в толпе, нужно удачно подобрать духи.

Гвоздика

Далеко не все цветочные ароматы могут быть трендовыми в 2024 году. В частности, лучше держаться как можно дальше от флакончиков, которые пахнут гвоздикой.

Такой запах гвоздики сейчас точно не в моде.

Роза

Роза - это еще один запах, который может вас состарить.

Элизабет Косич добавила, что глицериновая розовая вода - это тот аромат, который будет внушать воспоминания о бабушке.

Запахи, у которых есть роза, полностью будут переносить вас в прошлое, и если вы хотите этого избежать, тогда стоит выбрать себе другой запах.

Древесные ароматы

Такие ароматы - это уже нечто более уникальное и экзотическое. Однако с ними также следует быть осторожными, ведь обычно они ассоциируются со зрелостью.

Эти ароматы прекрасно подойдут для женщин, уже имеющих определенный жизненный опыт. Однако, если вы хотите более игривый и молодой запах, возможно, стоит обратить внимание на другие духи.

Мускусные ароматы

Эксперт говорит, что мускусные ароматы могут сделать вас как на несколько лет старше, чем вы на самом деле.

Элизабет Косич

На что обратить внимание при покупке духов

Когда дело доходит до покупки духов, нужно учесть несколько ключевых моментов. Во-первых, вы всегда должны протестировать духи, прежде чем покупать.

Если возможно, попробуйте приобрести образцы ароматов в магазинах, прежде чем покупать полноразмерный флакон. Это позволит вам получить представление о том, понравится ли вам носить этот аромат.

Некоторые ароматы могут сохраняться всего несколько часов, в то время как другие могут сохраняться до восьми часов и более. Многие магазины предлагают небольшие полоски бумаги, на которые можно распылить ароматизатор и почувствовать запах.

Если аромат вам понравился после первого знакомства, нанесите его на кожу, но только если до этого на вашу кожу не был нанесен какой-либо парфюмированный продукт, например крем.