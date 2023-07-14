Эксперт назвала 10 причин, по которым не стоит планировать детей

Рано или поздно такой момент наступает в большинстве семей - родители начинают намекать взрослым детям, что хотят нянчить внуков. Однако иногда желания с молодым поколением не совсем совпадают. Следует помнить, что только вы решаете, что вам делать в жизни.
Об этом сообщила психотерапевт Юлия Падун в Instagram.
По словам эксперта, часто люди планируют детей просто по каким-то неразумным несущественным причинам. Иногда это может произойти из-за давления родных, что они хотят внуков. Молодым родителям следует сознательно подходить к такому решению.
"Причина иметь детей, которую я считаю сознательной, умной, здоровой, заключается в безусловной любви, в том, что мы хотим разделить нашу любовь и заботу с человеческим существом, которое появится из отношений двух людей, кто любит, чтит, поддерживает одно одного. Деторождение - это осознанное взрослое решение", - говорится в сообщении.
Психотерапевт назвала 10 причин, по которым не стоит планировать детей. В них входят:
Подготовка к беременности
Планируя беременность, очень важно выбрать медицинское учреждение, специалистам которого вы доверите наблюдение за своей беременностью.
Еще до наступления беременности, врач, проведя необходимые обследования, скажет, на что именно вам нужно обратить особое внимание.
Проблемы с зубами
При возникновении любой проблемы с зубами во время беременности вы можете посетить стоматолога, но важно помнить, что рентген во время беременности под запретом. Поэтому следует проверить состояние полости рта еще до наступления беременности.
Физические нагрузки
Умеренные физические нагрузки на стадии подготовки к беременности очень полезны. Однако профессиональный спорт связан с чрезмерной нагрузкой на организм женщины. Нередко женщина не знает, что она уже беременна и продолжает занятия спортом. Это может привести к отрицательным последствиям.
Отказ от вредных привычек
Необходимо отказаться от курения и алкоголя. Следует отказаться от всего, что может негативно повлиять на развитие вашего ребенка.
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