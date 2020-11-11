Лікарі назвали найкориснішу осінню ягоду: знижує цукор і холестерин

Названа найбільш корисна осіння ягода (фото: pixabay)

Медики розсекретили корисну осінню ягоду

Лікарі розповіли про суперкорисну осінню ягоду, яка може знижувати рівень цукру в крові, а також боротися з поганим холестерином. Мова йде про суничник (суничне дерево, арбутус).

Так, в медицині використовують різні лікарські засоби, що знижують рівень цукру в крові. Але вони мають багато побічних ефектів. Ягоди ж суничника є природними ліками, пише lenta.ua.

Плоди рослини, що дозрівають восени, забезпечують полегшення людям, які страждають на цукровий діабет II типу. Фахівці кажуть, що арбутус має в значній кількості різні речовини, які можуть бути використані при лікуванні діабету. До того ж вони забезпечують зниження "поганого" холестерину ЛПНЩ.

Арбутус в саду

Суничник - це вічнозелений чагарник, що росте переважно в посушливих регіонах. Всі частини рослини застосовують у народній медицині. Суничник можна вирощувати також вдома в горщику, але йому при зростанні потрібно багато місця. На смак плоди нагадують суничне варення з квітковим медом.

Суничник дрібноплідний (Arbutus andrachne) застосовують також з лікувальною метою при циститах, уретритах, екземі. Відвари і настойки використовують при захворюваннях лор-органів, стоматитах, захворюваннях ротової порожнини, оскільки рослина володіє антисептичними властивостями.

Раніше ми писали про найкориснішу українську ягоду, яка лікує весь світ, але на батьківщині її мало цінують.

Також дієтолог розповіла, кому суворо заборонено їсти хурму.