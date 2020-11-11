ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікарі назвали найкориснішу осінню ягоду: знижує цукор і холестерин

Середа 11 листопада 2020 09:20
Лікарі назвали найкориснішу осінню ягоду: знижує цукор і холестерин
Названа найбільш корисна осіння ягода (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Медики розсекретили корисну осінню ягоду

Лікарі розповіли про суперкорисну осінню ягоду, яка може знижувати рівень цукру в крові, а також боротися з поганим холестерином. Мова йде про суничник (суничне дерево, арбутус).

Так, в медицині використовують різні лікарські засоби, що знижують рівень цукру в крові. Але вони мають багато побічних ефектів. Ягоди ж суничника є природними ліками, пише lenta.ua.

Плоди рослини, що дозрівають восени, забезпечують полегшення людям, які страждають на цукровий діабет II типу. Фахівці кажуть, що арбутус має в значній кількості різні речовини, які можуть бути використані при лікуванні діабету. До того ж вони забезпечують зниження "поганого" холестерину ЛПНЩ.

Лікарі назвали найкориснішу осінню ягоду: знижує цукор і холестерин

Арбутус в саду

Суничник - це вічнозелений чагарник, що росте переважно в посушливих регіонах. Всі частини рослини застосовують у народній медицині. Суничник можна вирощувати також вдома в горщику, але йому при зростанні потрібно багато місця. На смак плоди нагадують суничне варення з квітковим медом.

Суничник дрібноплідний (Arbutus andrachne) застосовують також з лікувальною метою при циститах, уретритах, екземі. Відвари і настойки використовують при захворюваннях лор-органів, стоматитах, захворюваннях ротової порожнини, оскільки рослина володіє антисептичними властивостями.

Раніше ми писали про найкориснішу українську ягоду, яка лікує весь світ, але на батьківщині її мало цінують.

Також дієтолог розповіла, кому суворо заборонено їсти хурму.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ягода

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся