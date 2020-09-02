Екскурсії замість продуктових наборів: в "Слузі народу" придумали новий вид агітації

У "Слузі народу" пропонують людям екскурсії з Дніпро у Харків

Людей возять під приводом того, щоб ті могли порівняти облаштування міст

Народний депутат від "Слуги народу" Кирило Нестеренко організовує безкоштовні екскурсії з Дніпра в Харків. Людей возять під приводом того, щоб ті могли порівняти облаштування міст.

Щоб записатися на екскурсію, необхідно в онлайн-анкеті вказати своє ім'я, прізвище, по батькові, а також серію і номер паспорта. Останнє нібито необхідно для страховки.

Варто також звернути увагу на те, що при посадці на автобус не перевіряють списки. Причому випадок не поодинокий. Про таке писали багато з тих, хто вирушив на екскурсію Нестеренко.

Координатор громадянської мережі "ОПОРА", яка стежить за прозорістю виборчого процесу, Вадим Головченко припускає, що подібний збір даних може бути агітацією одного з ймовірних кандидатів на місцевих виборах, адже Нестеренко розглядався Зе-командою в такому ключі.

Примітно, в позитивному відношенні до тих, хто поїхав в Харків, до Нестеренко сумніватися не доводиться - досить прочитати захоплені коментарі Facebook-групі, де координуються екскурсії. Плюс, у групі періодично постять політичну агітацію Нестеренко. Наприклад, оплачену рекламу матеріалу однієї з міських газет, де транслюється спіч народного депутата і розповідається про екскурсії в Харків.

Також важливо виділити момент з серією та номером паспорта. Адже саме за паспортними даними виборцю видають бюлетень для голосування на дільниці. З урахуванням того, що обласну та міську виборчі комісії очолили представники "Слуги народу", з'являється ймовірність фальсифікацій за допомогою використання цих даних.

Нагадаємо, Кирило Нестеренко з моменту обрання в Раду знаходиться в близьких відносинах зі Святославом Олійником, який балотується першим номером в облраду від "Слуги народу".

До виборів залишилося два місяці, а через екскурсії у Харків вже пройшло чотири тисячі осіб, що становить 0,5% всіх виборців в місті. Якщо екскурсії триватимуть до виборів, ця цифра може зрости, щонайменше, у два рази.

Відзначимо, що в 2015 році партія "Відродження", під прапорами якої Олійник йшов в обласну раду, також відзначилася масовою роздачею аптечок і безкоштовного медобслуговування для пенсіонерів. Тоді їздили автобуси з символікою партії, а аптечки замість гречки роздавали самі кандидати.